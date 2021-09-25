مرشحة مصرية في الانتخابات الإيطالية لـ«المصرى اليوم»: رسالتي ضد أحزاب اليمين المتطرفة

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بخطوات واثقة تخطو منار حسين طالبة كلية الصيدلة بروما خطواتها الأولى نحو الحياة السياسية، فالفتاة العشرينية ترشحت في الانتخابات المحلية في مدينة روما المزعم إجرائها يومى ٣ و٤ من شهر أكتوبر الماضى.



وقالت منار في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «عزمت على الترشح في الانتخابات المحلية حتى يكون للمصريين صوت في الحكومة المحلية، فهناك الكثير من الأقاويل المغلوطة التى تشير إلى تهميش الأجانب في إيطاليا وهذا كلام عار عن الحقيقة، فأنا أدرس الصيدلة وأتمنى أن أصبح صورة مشرفة لبلدى في إيطاليا».

تحمل منار حسين رسالة للأحزاب اليمينية المتطرفة مروجة الشائعات بأن المصريين يأخذوا فرص عمل يستحقها المواطن الإيطالى، مؤكدة عزمها تغيير الصورة السلبية والحرص على دمج العمالة المصرية الوافدة إلى إيطاليا داخل المجتمع.

من جانبه أكد الدكتور عيسى إسكندر رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، تقديم كافة أوجه الدعم للمرشحة الشابة المصرية منار حسين في الانتخابات المحلية في مدينة روما يومى ٣ و٤ من شهر أكتوبر القادم.

وقال: «من دواعى سرورنا ترشح منار لتمثيل المصريين في الحكم المحلى داخل ايطاليا، وهى المرة الأولى التي يمثل فيها الجيل الثانى من أبناء المصريين في الحكم المحلى في ايطاليا، وهى فرصة عظيمة لدمج المصريين داخل المجتمع الايطالى، ونجد من يمثلهم في أماكن اتخاذ القرارات».وأشار إسكندر إلى أن منار من أب وأم مصريين الجنسية، وولدت في روما، وحرص والديها على تعلم اللغة العربية، ووجدنا فيها الأمل لتمثيل المصريين المقيمين في ايطاليا، والسعي لحل مشاكلهم من خلال التشريعات، ونتمنى لها التوفيق .



وشارك الدكتور عيسي إسكندر رئيس اتحاد العمال المصريين في ايطاليا، في الجولة التي قامت بها حملة المرشحة الشابة منار حسين في انتخابات الحكم المحلى بإيطاليا، محمد جمعة المستشار النقابي الاتحاد وعدد من المصريين المقيمين بإيطاليا.