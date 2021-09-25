أغنية «ياريتك معايا» تحوز إعجاب الجمهور فى حفل أوبرا دمنهور

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نظمت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، الليلة، حفلًا فنيًا بعنوان «منوعات شعبية» أحيته فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار.

تضمن برنامج الحفل الذي أقيم على مسرح دار أوبرا دمنهور، في محافظة البحيرة، مجموعة من المعزوفات وأغاني الموسيقى العربية من أغاني «الفنون الشعبية».

وتم تقديم «موسيقى ليالى المنصورة» أداء الفرقة، وأغاني «قالوا البياض أحلى ولا السمار، وانا هنا يا ابن الحلال» وغنتها مطربة الفرقة الفنانة هايدى، و«ادلع على كيفك، وبلد الرجالة» أداء الفنان السيد وهب الله.

وغني أمير الرفاعي «شفته بعينى محدش قالى، وزيدينى عشقًا» ولاقت أغنبية الأخيرة تجاوبًا كبيرًا من جمهور الحاضرين.

وتم تقديم أغنة «منديل الحلو» أداء الفنان محمد متولى، كما غني دويتو «على قد الليل مايطول» بالإشتراك مع الفنانة فاطمة زين.

وقدم صوليست القانون على الخبيري فقرة موسيقية، ثم غني الفنان كريم زيدان أغنيتي «والنبى ياجميل، وعندك بحرية»،

وقدم الفنان محمد متولي في نهاية الحفل 3 أغنيات هي: «إزاى الصحة، ياريتك معايا، ‏كده بردو يا قمر».

تأسست ‏فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى العربي ‏ في يونيو ٢٠٠٤، بهدف إحياء تراث الموسيقى العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية لمحبي ومتذوقي الموسيقى العربية الشرقية.

وتقدم الفرقة الموشحات والقصائد والأدوار والطقاطيق والمونولوجات، وتضم 45 عضوًا ما بين كورال وعازفين وصوليست، وتعتمد على الأداء الفردي والجماعي في الغناء والعزف.

شاركت الفرقة في العديد من المهرجانات المحلية والدولية منها مهرجان الموسيقى العربية في عدة دورات، والمهرجان الدولي للموسيقى الأفريقية بالكونغو، كما قدمت عروضًا عديدة للأطفال لمختلف الفئات العمرية.