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تكريم الأوائل والمتفوقين وأولياء أمورهم بمدارس الشبان في بنها

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تكريم الأوائل والمتفوقين وأولياء أمورهم بمدارس الشبان في بنها تكريم الأوائل والمتفوقين وأولياء أمورهم بمدارس الشبان في بنها

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نظم مجمع مدارس جمعية الشبان ببنها احتفالية لتكريم الطلاب المتفوقين في جميع الصفوف والمراحل تحت شعار «شركاء النجاح»، حيث تم توزيع شهادات التفوق والتكريم للطلاب المتفوقين وأولياء امورهم بحضور مصطفى عبدالحميد فرج الممثل القانوني للمدارس وعدد من الشخصيات العامة ونظار ووكلاء المراحل والطلاب وأولياء أمورهم الذين تعتبرهم المدرسة شركاء النجاح والتفوق.


وجه مصطفى فرج الممثل القانوني للمدارس التحية للمشاركين في الحفل مقدما شهادات التقدير والهدايا للطلاب المتفوقين مطالبا إياهم ببذل المزيد من الجهد والاستمرار في تفوقهم العلمي متمنيا لهم دوام التوفيق في حياتهم العلمية والعملية وأن يكونوا منارات علمية وسلوكية في مجتمعهم.


أضاف أن المدرسة لا تألو جهدا في دعم ورعاية أبنائها المتفوقين دراسيا وعلميا والمتميزين في جميع المجالات لأنهم سواعد التنمية في المستقبل، مشيرا إلى أن التفوق نتاج عمل وجهد ومنظومة تعليمية متميزة وفرتها المدرسة في كافة المراحل وليس ضربة حظ وخلاصة فكر وثمرة عمل بدأت منذ نعومة اظافر طلاب المدارس بمرحلة رياض الأطفال مرورا بالمرحلة الابتدائية لتمتد جذوره بالمرحلة الإعدادية ويأتي ثماره بالمرحلة الثانوية.

المصرى اليوم

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