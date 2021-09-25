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كارتيرون: هدفي قيادة لحصد مزيد من البطولات

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كارتيرون: هدفي قيادة الزمالك لحصد مزيد من البطولات كارتيرون: هدفي قيادة لحصد مزيد من البطولات

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أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى ، عن سعادته البالغة بتمديد تعاقده مع القلعة البيضاء، لمدة ثلاثة سنوات مقبلة.

وقال كارتيرون في تصريحات تلفزيونية :«التجديد للزمالك خطوة مهمة جدا لي، خاصة أنني احب النادي الأبيض، وهدفي قيادة الفريق للفوز بمزيد من البطولات في الفترة المقبلة».


وأضاف أن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، يعمل جيدًا من أجل للحصول على حقوق النادى وحل المشاكل التي تواجه الفريق وأنا محظوظ بالعمل معهم«.


وتابع:«تلقيت عروضًا كثيرة في الفترة الماضية بعد فوز الزمالك ببطولة الدوري، ولكن رغبتي هي الاستمرار مع الفريق، لشعوري بالراحة داخل النادي، وشعوري بحالة من السعادة مع الفريق».

وعن موقفه من ضم صفقات جديدة، قال: «حققت نتائج جيدة مع هؤلاء اللاعبين، ولا أحتاج لصفقات جديدة، خاصة بعد عودة المعارين على رأسهم مصطفى فتحي ومحمد أوناجم وعمر السعيد».

المصرى اليوم

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