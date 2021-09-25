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"تعليم الليث" يطلق فعاليات الحملة الإعلامية للاحتفاء باليوم الوطني 91

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"تعليم الليث" يطلق فعاليات الحملة الإعلامية للاحتفاء باليوم الوطني 91 "تعليم الليث" يطلق فعاليات الحملة الإعلامية للاحتفاء باليوم الوطني 91
تبدأ على مستوى المكاتب والمدارس الأحد المقبل وتستمر لمدة أسبوع

أطلقت إدارة التعليم بمحافظة الليث ممثلة في إدارة الإعلام والاتصال، فعاليات الحملة الإعلامية للاحتفاء بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 91 للمملكة العربية ، وذلك من خلال حزمة من البرامج الإعلامية، والأنشطة الاتصالية التي تنسجم مع حجم المناسبة الوطنية الغالية، والتي ستبدأ أنشطتها على مستوى إدارة التعليم والمكاتب والمدارس اعتباراً من يوم الأحد، وتستمر لمدة أسبوع.

وتفصيلاً، أكد مدير إدارة الإعلام والاتصال والمتحدث الرسمي بتعليم الليث، محمد بن ختيم المالكي، أهمية أن تقوم الحملة الإعلامية بتعزيز الاحتفاء باليوم الوطني كحدث مهم، وإظهار القيمة الحقيقية له داخل الوسط التعليمي، وإبراز ما تحقق من تحولات مشهودة ومكاسب عظيمة وقفزات غير مسبوقة في مسيرة وحدة هذا الوطن العظيم الذي أسس كيانه الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ طيب الله ثراه ـ.

وأوضح "المالكي" أن الدور التربوي والإعلامي مكملان لبعضهما البعض في تنمية الحس الوطني، وتعزيز الانتماء لهذا الوطن والولاء لقيادته الرشيدة، والفخر بحضارته وتاريخه ورموزه ومنجزاته، والمحافظة على مقدراته ومكتسباته.

وأضاف : تهدف الحملة الإعلامية إلى ضمان الالتزام بالهوية الرسمية للاحتفال التي أعلنت عنها الهيئة العامة للترفيه " هي لنا دار "، وتوحيد الرسائل الإعلامية، وتسليط الضوء على أبرز مشاركات الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، بجانب برامج المدارس ومكاتب التعليم وإدارة التعليم، والإسهام في الفخر باليوم الوطني، والتفاعل مع برامجه ومبادراته.

وبيّن أن الحملة تهتم بصناعة المحتوى والتقارير ، والتغطية الإعلامية للفعاليات المصاحبة، وتفعيل حسابات المكاتب والمدارس وإدارة التعليم عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وبث الرسائل ذات المضامين والقيم الوطنية المعبرة بما يحقق تكامل الجهود والأثر المطلوب إعلامياً.تعليم الليث

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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