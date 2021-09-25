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شاهد.. هندي يوزِّع الحلوى بشوارع كيرالا وفاءً ومحبة للسعودية في اليوم الوطني

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شاهد.. هندي يوزِّع الحلوى بشوارع كيرالا وفاءً ومحبة للسعودية في اليوم الوطني شاهد.. هندي يوزِّع الحلوى بشوارع كيرالا وفاءً ومحبة للسعودية في اليوم الوطني
تم تداول الفيديو على نطاق واسع بشبكات التواصل وسط إشادة وثناء

شاهد.. هندي يوزِّع الحلوى بشوارع كيرالا وفاءً ومحبة للسعودية في اليوم الوطني

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي اليوم مقطع لهندي، يلبس الزي السعودي بشوارع مدينة كيرالا بالهند، ويقوم بتوزيع الحلوى على سائقي السيارات في الطريق احتفاء باليوم الوطني للمملكة، وفاءً ومحبة للسعودية التي قضى جزءًا من عمره فيها.

وتفصيلاً، حظي المقطع بانتشار واسع بين رواد التواصل الاجتماعي، الذين علَّقوا عليه بالإشادة والتنويه بوفاء الهندي، مؤكدين أن وقيادتها غرست الانتماء والحب في قلوب الجميع من مواطنين ومقيمين؛ وهذا الفيديو يُجسِّد ذلك. ()

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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