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برنامج للتمكين الاقتصادى للمرأة فى المجتمعات الصحراوية

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برنامج للتمكين الاقتصادى للمرأة فى المجتمعات الصحراوية برنامج للتمكين الاقتصادى للمرأة فى المجتمعات الصحراوية

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أعدت لجنة المحافظات بالمجلس القومى للمرأة برنامجا لاستثمار المنتج التراثى والبيئى كأحد مداخل التمكين الاقتصادى للمرأة في المجتمعات الصحراوية.

وأعلنت الدكتورة سهام عز الدين جبريل مقررة لجنة المحافظات بالمجلس القومى للمرأة ورئيس مجلس إدارة جمعية تنمية موارد المرأة المعيلة، أن هدف البرنامج توثيق المكون التراثى والبيئى لمنتجات المحافظات الحدودية، وحث المرأة على استثمارالمنتج التراثى والبيئى كأحد مداخل التمكين الاقتصادى للمرأة ودعمها لإقامة الصناعات الصغيرة والمشروعات الانتاجية والمشاركة في معارض لمنتجات المرأة االبيئية والتراثية في المجتمعات الصحراوية.

وأشارت إلى منتجات سيناء تعد نموذجا لمنتجات محافظات الصحراوية، وأنه يجب التركيز على أهمية عرض منتجات المجتمعات الصحراوية وما تلقاه من جهود مكثفة تقوم بها الدولة من خلال أكاديمية البحث العلمى، وذلك من منطلق تحقيق مجموعة أهداف عامة تتمثل في: تنمية موارد المجتمعات والبيئات الصحراوية، استثمار الموارد البيئية والتراثية في اقامة مشروعات صغيرة، رفع قدرات المجتمعات الصحراوية في مجال استثمار المنتجات التي تجود بها البيئات المحلية من منتجات طبيعية وبيئية والمشغولات اليدوية والتراثية والحرفية، استثمار المنتج التراثى في اقامة صناعات صغيرة تتناسب ومعطيات العصر، تفعيل وتنشيط الدور الاقتصادى لسكان المجتمعات المحلية للمساهمة في زيادة دخلوهم، وتوثيق المنتجات الحرفية والتراثية التي تجود بها بيئة شبه جزيرة سيناء والحفاظ عليها من خلال التوثيق الكتابى والتسويقى الذي يحمل البراند المصرى.

وأضافت أنه سيقام معرض لتسوق منتجات البيئة السيناوية، ومن أهمها: المشغولات اليدوية التراثية المتمثلة في: الثوب السيناوى والعبايات والبلوزات والمفارش والشيلان والحقائب والتكايات.. الخ.. علاوة على: الكليم اليدوى المصنوع من الصوف الطبيعى ( وبر الماعز – وبر الجمال )، منتجات الخرز كالعقود والانسيالات والميداليات والبوكات والحقائب وغيرها.. بخلاف منتجات زيت الزيتون والأعشاب الطبيعية والنباتات الطبية .

المصرى اليوم

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