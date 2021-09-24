صدام بين أردوغان وبايدن.. اتهامات بدعم الإرهاب و«تدهور غير مسبوق» في العلاقات

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة شهدت تطورات سلبية غير مسبوقة منذ تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن مقاليد الحكم.

واتهم أردوغان في تصريحات أدلى بها للصحفيين في اسطنبول اليوم الجمعة إدارة بايدن بدعم «حزب العمال الكردستاني» في سوريا، قائلا إن الولايات المتحدة حاليا «تدعم التنظيمات الإرهابية بشتى أنواع الأسلحة والعربات والمعدات أكثر بكثير مما كان متوقعا في الوقت الذي ينبغي عليها أن تكافح تلك التنظيمات».

وأقر الرئيس التركي بأن الوضع الذي وصلت إليه العلاقات مع واشنطن «غير مأمول»، مشددا على ضرورة أن تكون العلاقات بين الدولتين العضوين في حلف الناتو «في وضع غير الذي هي عليه الآن».

وقال: «علينا التعبير عن ذلك، لأنني (على عكس إدارة بايدن) لم أر مثل هذه المواقف مع أي من القادة السابقين في أمريكا». وشدد على أن تركيا مضطرة إلى إطلاع الرأي العام العالمي على هذه المشكلة «عندما تقدم دولة عضو في الناتو على مواقف كهذه».

واتهم أردوغان في تصرحيات له بالأمس الرئيس الأمريكي بنقل الأسلحة والذخائر إلى المنظمات الإرهابية في سوريا ولن نقف مكتوفي الأيدي ونحن نشاهد ذلك،. وصرح الرئيس التركي بأن أنقرة عملت بشكل جيد مع جورج بوش الابن وباراك أوباما ودونالد ترامب، لكن لا أستطيع القول بأن بداية عملنا مع جو بايدن كانت جيدة.

وتابع أردوغان قائلا تعليقا على حجب مقاتلات «F-35» عن تركيا: «نتصرف بصدق وموقفنا صادق لكن الولايات المتحدة للأسف لم تتصرف كذلك».

ومنذ تولي بايدن الرئاسة الأمريكية ويترقب المجتمع الدولي صدام محتمل بين الرئيس الأمريكي ونظيره التركي، خاصة وأن بايدن وصف أردوغان من قبل بأنه «مستبد»، في أحد الحوارات الصحفية مع نيويورك تايمز، حين كان يشغل منصب نائب الرئيس الأمريكي. وتشهد العلاقات التركية الأمريكية توتراً خلال السنوات الأخيرة أتى على رأسها ملفي دعم الولايات المتحدة للأكراد، واعتراض واشنطن على شراء تركيا لمنظومة الدفاع الروسية اس -400

التقى الزعيمين في يونيو الماضي، على هامش قمة حلف الناتو، في أول لقاء لهما منذ تولي بايدن الرئاسة. ووصف الرئيس الأمريكي إنه عقد «اجتماعاً جيداً للغاية» مع نظيره التركي.