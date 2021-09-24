طبيب سيراميكا يكشف عن موعد عودة صالح جمعة للتدريبات

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أعلن الدكتور فريد رضوان، رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا كليوباترا، أن صالح جمعة، لاعب خط وسط الفريق، يبدأ مرحلة التأهيل الأسبوع المقبل.

وأكد رئيس الجهاز الطبي أن صالح جمعة، تخلص اليوم -الجمعة- من الجبس بعدما تخطى المرحلة الأولى، بوضع قدمه بالجبس لمدة شهرين.

وتابع الدكتور فريد رضوان، يبدأ صالح جمعة مرحلة التأهيل العلاجي لمدة 4 أشهر، قبل خوض المرحلة الأخيرة من العلاج والمشاركة في التأهيل بالملعب.

وتعرض صالح جمعة، لاعب خط وسط فريق سيراميكا كليوباترا، لقطع في وتر أكيليس، خلال مباراة ودية أمام طلائع الجيش.