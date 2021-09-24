★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء مجدى السمري، مساعد وزير الداخلية، المدير السابق لمكافحة المخدرات، إن قرص الترامادول وصل ثمنه 1000 جنيه بسبب حملات مكافحة المخدرات مقابل 50 جنيه في السابق.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر قامت بإدراج التارمادول ضمن المخدرات في عام 2012.

وتابع اللواء مجدي السمري، مساعد وزير الداخلية، أن دول كبيرة مثل ليبيا والهند غير مدرج بها الترامادول كمخدر ويتم تهريبها عبر الحدود الغربية من الأراضي الليبية.

وأشار اللواء مجدى السمري، مساعد وزير الداخلية، المدير السابق لمكافحة المخدرات، إلى أن التارمادول علاج طبي يستخدم في الأصل كمسكن للأمراض الخطيرة.