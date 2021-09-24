ضبط 20 شيشة وتحرير محاضر لمطاعم ومقاه مخالفة في المنيا

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كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بالمرور الميداني والمتابعة المستمرة لمنظومة العمل بالقطاع الصحي، على مستوى جميع مراكز المحافظة، لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد، من خلال متابعة الحالة العامة داخل المستشفيات، وأقسام العزل بها، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية، كذلك متابعة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتكثيف الحملات على المطاعم، والمقاهي، والكافتيريات، ووسائل النقل العام والمواصلات، للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، ونسب استيعاب المواطنين، مع ضرورة الحفاظ على مسافات التباعد، وارتداء الكمامات الواقية.

من جانبه، تابع، نائب محافظ المنيا، الحالة العامة داخل أقسام العزل بمستشفى ملوي التخصصي، بحضور الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد عمر، مدير المستشفى، حيث اطمئن على توافر كافة المستلزمات الطبية، والأدوية، وانتظام حضور الأطقم الطبية، وصرف الأدوية، وتوافر الأكسجين.

اطمئن نائب المحافظ على المرضى، وحرص على التحدث معهم والشد من أزرهم، معرباً عن خالص أمنياته لهم بالشفاء العاجل، مناشداً إياهم بضرورة توعية ذويهم بضرورة التسجيل، وسرعة تلقي لقاح كورونا، لما يمثله ذلك من وقاية، لهم ولأهاليهم، من تبعات ذلك المرض.

وفي سياق متصل، قاد نائب المحافظ، حملة مكبرة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بشوارع مدينة ملوي، حيث تفقد نائب المحافظ، عددا من المقاهي والمطاعم، وأسفرت الحملة عن ضبط 20 شيشة، بعدد من المقاهي، التي تم تشميعها، كما تم تحرير عدد من المحاضر لمطاعم ومقاهي، لمخالفة تطبيق الإجراءات والتكدس، وعدم وجود تباعد بين المواطنين، وعدم وجود شهادات صحية، كما تم ضبط بدروم تم استخدامه في غير الغرض المخصص له، حيث كان يستخدم كمكان لصنع مخبوزات، وتم تحرير محضر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.