إصابة ٨ اشخاص في حادث انقلاب سيارة في سيدي سالم

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أصيب 8 أشخاص من أسرة واحدة في حادث إنقلاب سيارة ملاكي على طريق سيدي سالم فدان الفقي بنطاق مركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ.

كانت غرفة العمليات بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، وغرفة عمليات إسعاف كفر الشيخ، تلقتا إشارة بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي ليجري الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، إلى مستشفى سيدي سالم المركزي.

و سجلت بيانات المصابين كالتالي، رغده جمال إبراهيم، 25 عام، مصابة بإشتباه كسر في الكتف الايسر، محمد فضل طه، 33 عام، مصاب بإشتباه كسر بالقفص الصدري وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

كما أصيب في الحادث، يوسف محمد فضل، 4 سنوات، مصاب بجرح بالرقبه طوله 5سم، ومريم محمد فضل، عمره عام، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، هبه فضل طه، 17 عام، مصاب بجرح قطعي بالرقبه طول 2سم، محفوظه فتحي محمد، 54 عام، مصابة بحرج قطعي بالجبهه طوله 4سم، وكدمه بالصدر، مياده فضل طه، 27 عام، مصابه بكدمات وسحجات بالجسد، أولين محمود قدري، عمرها عام، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

فيما يجري الآن عمل الإسعافات الأولية اللازمة لجميع المصابين داخل استقبال مستشفى سيدي سالم المركزي.