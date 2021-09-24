حالة الطقس غدًا.. والأقمار الصناعية ترصد سحب منخفضة على الإسكندرية اليوم

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توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تظل درجات الحرارة غدًا علي نفس معدلاتها خلال طقس اليوم فى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وتنخفض درجات الحرارة غدًا على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء للعظمي والمحسوسة.

آخر بيانات الأرصاد عن حالة الطقس اليوم

قالت الأرصاد الجوية فى آخر بيان لها عن حالة الطقس اليوم إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلي تقدم السحب المنخفضة على الإسكندرية، ومناطق من الساحل الغربي، وربما يصاحبها سقوط أمطار.

توقعت الأرصاد تنوع حالة الطقس فى مصر غدًا السبت، بداية من المعتدلة وإنتهاءًا بالحارة.

ويكون الطقس غدًا حارًا فى جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ومعتدل في السواحل الشمالية.

ويتوقع أن يكون مائلا للحرارة على القاهرة وشمال الصعيد والوجه البحري.

ويكون الطقس فى مصر خلال الليل، لطيف شمالاً حتى القاهرة، معتدل على باقي الأنحاء.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يكون نشاط الرياح هو من أهم الظواهر الجوية غدًا فى مصر.

وتنشط الرياح على القاهرة ومناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وتتكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر على الطرق السريعة المؤدية إلي القاهرة ومدن القناة والوجه البحري ووسط سيناء والسواحل الشمالية.

تتحسن حالة البحر المتوسط ويتحول من مضطرب إلي معتدل، وينخفص ارتفاع الموج ليتراوح بين 1.5 و2.25 مترًا.

ويتحول البحر الأحمر إلي مضطرب، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين و3 أمتار.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت

تتوقع الأرصاد الجوية أن تكون درجات الحرارة المتوقعة فى القاهرة غدًا السبت 30ْ للعظمي، و21ْ درجة للصغري، و32ْ درجة للمحسوسة.

وتكون درجة الحرارة خلال حال الطقس المتوقع غدًا فى الإسكندرية 28ْ للعظمي، و22ْ للصغري، و31ْ درجة للمحسوسة.

تنخفض درجات الحرارة العظمي فى مصر غدًا، وتكون أقل درجة حرارة للعظمي 27ْ فى مطروح والسلوم.

ويتوقع أن تكون أعلي درجة حرارة فى مصر غدًا 38ْ للعظمي وتكون فى أبو سمبل.

وتتراوح درجات الحرارة الصغري بين 16 درجة فى كاترين و28 درجة فى رأس حدبة.

ويعرض الجدول التالي الذى أعدته هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة غدًا السبت فى مصر.