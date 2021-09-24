«ابتدينا نفوق».. المطربة ياسمينا العلواني تعلن ارتدائها الحجاب

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أعلنت المطربة الشابة ياسمينا العلواني متسابقة برنامج «Arabs got talent»، ارتدائها الحجاب لأول مرة .

ونشرت العلواني، صورة عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، وظهرت فيها مرتدية الحجاب، وعلقت عليها قائلة: «الحمد لله، بدأنا مرحلة التحسن وابتدينا نفوق، يارب كملها على خير».

يذكر أن ياسمينا علواني ذاعت شهرتها، بعد اشتراكها في الموسم الرابع من برنامج المواهب «Arabs got talent»، وحصلت على «الباز الذهبي» للوصول إلى نصف النهائي، بعد اختيار نجوى كرم لها، ووصلت مشاهدات الأغنية التي قدمتها في البرنامج «عن العشاق سألوني»، لأكثر من 50 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».