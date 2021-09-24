أخبار عاجلة

الرئيس اللبناني يبعث رسالة خطية إلى الملك -
برحلة خاصة للطائف..."الخطوط" تحتفي بذكرى أول رحلة للملك المؤسس -
«أوين» و«كراوتش» يشيدان بواعد ليفربول -
غليان فى «ميلان» بعد الانتكاسة أمام «أتلتيكو مدريد» -
«ميسى» الجلاد الأكبر للإنجليز و«جوارديولا» -
تركيب محدد صوتي بمدخل الحي الإماراتي لمنع دخول النقل الثقيل للمناطق السكنية -
الجمعة.. ضعف المياه عن قرى مركز أبو النمرس بالجيزة -
القباج: الرئيس وجه بزيادة تعويضات أسر الشهداء إلى 200 ألف جنيه -
محافظ الفيوم يتابع مبادرة «التطعيم من حقك.. يوصل لحد عندك» -
مشروع جديد لإنشاء كوبري بمدخل كفرالبطيخ.. والمحافظ تتفقد الأعمال الأولية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بـ 323 طناً.. تمتلك أكبر احتياطي من الذهب عربياً

Print
بـ 323 طناً.. السعودية تمتلك أكبر احتياطي من الذهب عربياً بـ 323 طناً.. تمتلك أكبر احتياطي من الذهب عربياً
لبنان جاء في المرتبة الثانية وتليه الجزائر ثم ليبيا والعراق خامساً

بـ 323 طناً.. السعودية تمتلك أكبر احتياطي من الذهب عربياً

تتصدّر المملكة العربية ترتيب الدول العربية التي تمتلك أكبر احتياطيات من الذهب بـ 323.1 طن من المعدن الأصفر، بما يمثل 4.1% من إجمالي الاحتياطيات لدى البنك المركزي "ساما"، يليها لبنان برصيد يبلغ 286.8 طن من الذهب، لكنه يمثل 43.3% من مجموع الاحتياطيات.

ووفقاً لمجلة "فوربس" الأمريكية؛ جاءت الجزائر في المرتبة الثالثة عربياً، حيث تمتلك احتياطي ذهب يبلغ 173.6 طن بما يشكل 18.2% من الاحتياطي، متقدمةً على ليبيا التي لديها 116.6 طن من المعدن النفيس، أي نحو 8.5% من إجمالي احتياطياتها.

فيما جاء العراق في المركز الخامس برصيد 96.3 طن أي نحو 9.4% من احتياطياته لدى البنك المركزي.

وفيما يلي ترتيب أكبر احتياطيات الذهب في 10 دول عربية:

1. السعودية - حجم احتياطي الذهب: 323.1 طن - النسبة من الاحتياطي الأجنبي: 4.1%.

2. لبنان - حجم احتياطي الذهب: 286.8 طنً - النسبة من الاحتياطي الأجنبي: 43.3%.

3. الجزائر - حجم احتياطي الذهب: 173.6 طن - النسبة من الاحتياطي الأجنبي: 18.2%.

4. ليبيا - حجم احتياطي الذهب: 116.6 طن - النسبة من الاحتياطي الأجنبي: 8.5%.

5. العراق - حجم احتياطي الذهب: 96.3 طن - النسبة من الاحتياطي الأجنبي: 9.4%.

6. - حجم احتياطي الذهب: 80.6 طن - النسبة من الاحتياطي الأجنبي: 11.9%.

7. الكويت - حجم احتياطي الذهب: 79 طناً - النسبة من الاحتياطي الأجنبي: 9.3%.

8. قطر- حجم احتياطي الذهب: 59.8 طن - النسبة من الاحتياطي الأجنبي: 6%.

9. الأردن - حجم احتياطي الذهب: 56.9 طن - النسبة من الاحتياطي الأجنبي: 19.4%.

10. الإمارات - حجم الاحتياطي من الذهب: 55.3 طن - النسبة من الاحتياطي الأجنبي: 2.9%.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مجلس جامعة بنها يستعرض مشروع مركز تدريب وإبداع مصر الرقمية

مجلس جامعة بنها يستعرض مشروع مركز تدريب وإبداع مصر الرقمية

السفارة السعودية في الفلبين: احذروا من هؤلاء وأنتم تتعاقدون مع العمالة

السفارة السعودية في الفلبين: احذروا من هؤلاء وأنتم تتعاقدون مع العمالة

السعودية ترفع الكفائة الاستيعابية للمعتمرين إلى 100 ألف معتمر

السعودية ترفع الكفائة الاستيعابية للمعتمرين إلى 100 ألف معتمر

السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير وحماية الشواطئ الساحلية المصرية

السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير وحماية الشواطئ الساحلية المصرية