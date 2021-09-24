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بمسابقات مميزة.. معهد جامعة الإمام بإندونيسيا يحتفي باليوم الوطني الـ 91

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بمسابقات مميزة.. معهد جامعة الإمام بإندونيسيا يحتفي باليوم الوطني الـ 91 بمسابقات مميزة.. معهد جامعة الإمام بإندونيسيا يحتفي باليوم الوطني الـ 91
تخصيص الـ 10 دقائق الأولى من محاضرات الدروس اليومية للحديث عن الوطن

بمسابقات مميزة.. معهد جامعة الإمام بإندونيسيا يحتفي باليوم الوطني الـ 91

احتفى معهد العلوم الإسلامية والعربية بإندونيسيا التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، باليوم الوطني الـ 91 للمملكة.

وتنوّعت فقرات الحفل التي أعدّها المعهد ما بين مسابقة أفضل قارئ للقرآن الكريم، ومسابقة أفضل كلمة عن المملكة، ومسابقة فن إلقاء قصيدة وطنية، ومسابقة أجمل عبارة بالخط العربي عن المملكة، ومسابقة أجمل رسمة عن المملكة، ومسابقة الحرف اليدوية، وكذلك مسابقة أفضل بحث عن جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين.

كما تم تخصيص الدقائق العشر الأولى من محاضرات الدروس اليومية؛ للحديث عن الوطن ومنجزاته لجميع المعلمين والمعلمات.

وتماشياً مع تعليمات البلد المضيف "إندونيسيا" التي تقتضي التعليم عن بُعد بسبب جائحة كورونا، فقد تم إقامة الاجتماع والاحتفاء لجميع منسوبي المعهد إدارة ومعلمين وطلبة وموظفين عن بُعد عبر برنامج "زووم" وفق الفقرات المعتمدة للبرنامج.

وأكّد مدير المعهد راضي بن سليمان الرويلي؛ على جهود المملكة محلياً ودولياً، كما تطرق إلى نشأة وحياة الملك عبدالعزيز، وأبرز أعماله.

بعد ذلك كلمة للطلاب ألقاها نيابة عنهم الطالب لقمان ألباني؛ وقدّم بعد ذلك الأستاذ موسى بن محمد عسيري؛ مسابقة أفضل بحث عن جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، ثم أتت فقرة مداخلات المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات، قدموا فيها التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بهذه المناسبة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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