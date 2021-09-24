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ضبط متهم سرق سبيكة ذهبية بالقليوبية

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ضبط متهم سرق سبيكة ذهبية بالقليوبية ضبط متهم سرق سبيكة ذهبية بالقليوبية

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تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية من ضبط شخص أثناء قيامه بعرض سبيكة ذهب للبيع "مجهولة المصدر وبدون مستندات ملكية" بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية ،أمكن ضبطه ، ، وبحوزته "سبيكة ذهب تزن حوالى 50 جرام "مجهولة المصدر"، وبمناقشته عن مصدرها إعترف بتحصله عليها من أحد الأشخاص" يحمل جنسية أجنبية" يعمل بمصنع ذهب فى القليوبية.

أمكن ضبطه ، وبمواجهته بأقوال المتهم المضبوط أيدها ، كما إعترف بسرقة السبيكة الذهبية المضبوطة بحوزة المتهم الأول من داخل محل عمله بأسلوب" المغافلة" ، وبإستدعاء المجنى عليه صاحب شركة بالمنطقة الصناعية بالعبور تعرف على المضبوطات، وإتهمه بالسرقة.

المصرى اليوم

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