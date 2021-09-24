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كشفت اجهزة الامن بالقاهرة حقيقة ما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة من شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول" أحدهما مصاب بجرحين قطعيين ، بأنه حال سيرهما بمنطقة كورنيش النيل للتنزه فوجئا بشخصان قاما بإستيقافهما ، والتعدى عليهما محدثين ما به من إصابات ، والإستيلاء على الهاتف المحمول لأحدهما كرهاً عنه تحت تهديد السلاح ولاذا بالفرار.

أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين "لهما معلومات جنائية" تم ضبطهما وبحوزتهما "كمية من مخدرى الإستروكس والبودر- عدد من الأقراص المخدرة - مبلغ مالى- 3 هواتف محمولة "أحدهم خاص بالمجنى عليه المصاب"- عدد 2 سلاح أبيض المستخدمان فى إرتكاب الواقعة"،بمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة .