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«11 سنة نكد».. نيللي كريم تتراجع عن تصريحاتها حول زوجها السابق: «غصب عني»()

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«11 سنة نكد».. نيللي كريم تتراجع عن تصريحاتها حول زوجها السابق: «غصب عني»(فيديو) «11 سنة نكد».. نيللي كريم تتراجع عن تصريحاتها حول زوجها السابق: «غصب عني»()

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تراجعت الفنانة نيللي كريم عن التصريحات التي سبق وأن أدلت بها في أحد لقاءاتها التليفزيونية حين وصفت زواجها السابق لمدة 11 عاما بفترة نكد في حياتها.

وأكدت أنها قالت ذلك الوصف في أحد البرامج رغما عن إرادتها، وتابعت: «غصب عني» بسبب إلحاح المذيعة في سؤالها، حيث كانت تضغط على باستمرار لكي تتحدث بشكل سلبي عن علاقتي بطليقي.

وهو ما جعلها تشعر أنها مجبرة على قول أي شيء، فقالت جملة «11 سنة نكد» لكي تتخلص من الشعور بالضغط، مشيرة إلى أن رد الفعل على التصريح كان مبالغا به.

وتحدثت نيللي خلال استضافتها في برنامج «يوم ليك» مع الإعلامية سمر يسري على قناة «الحياة» عن الكواليس التي دفعتها قبل سنوات للتصريح ضد زوجها السابق بأن علاقتها به كانت «11 سنة نكد».

وأوضحت أن ذلك التصريح كان بعد شهر واحد من انفصالها عن زوجها السابق هاني أبوالنجا، وكانت على خلاف معه في ذلك التوقيت، مؤكدة أن علاقتهما الآن أصبحت جيدة وإيجابية جدا.

وأكدت نيللي أن التصريح لم يزعج ابنتيها، لأنهما لم تشاهدان البرنامج وقتها بسبب صغر سنهما، مشيرة إلى أنها تود ألا تشعران بوجود أي خلافات أو أراء سلبية من والدتهما تجاه والدهما والعكس.

وتابعت أن تلك المقابلة دفعتها لرفض الظهور في عدد من البرامج التي يتحدث فيها المذيعين عن حياة ضيوفهم الشخصية، وهو شيء لا يخصهم متسائلة «وأنت مالك؟».

المصرى اليوم

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