أخبار عاجلة

الرئيس اللبناني يبعث رسالة خطية إلى الملك -
برحلة خاصة للطائف..."الخطوط" تحتفي بذكرى أول رحلة للملك المؤسس -
«أوين» و«كراوتش» يشيدان بواعد ليفربول -
غليان فى «ميلان» بعد الانتكاسة أمام «أتلتيكو مدريد» -
«ميسى» الجلاد الأكبر للإنجليز و«جوارديولا» -
تركيب محدد صوتي بمدخل الحي الإماراتي لمنع دخول النقل الثقيل للمناطق السكنية -
الجمعة.. ضعف المياه عن قرى مركز أبو النمرس بالجيزة -
القباج: الرئيس وجه بزيادة تعويضات أسر الشهداء إلى 200 ألف جنيه -
محافظ الفيوم يتابع مبادرة «التطعيم من حقك.. يوصل لحد عندك» -
مشروع جديد لإنشاء كوبري بمدخل كفرالبطيخ.. والمحافظ تتفقد الأعمال الأولية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

كورونا.. المكسيك تسجّل 11808 إصابات جديدة و2434 في كوريا الجنوبية و54 بالصين

Print
كورونا.. المكسيك تسجّل 11808 إصابات جديدة و2434 في كوريا الجنوبية و54 بالصين كورونا.. المكسيك تسجّل 11808 إصابات جديدة و2434 في كوريا الجنوبية و54 بالصين

كورونا.. المكسيك تسجّل 11808 إصابات جديدة و2434 في كوريا الجنوبية و54 بالصين

قالت وزارة الصحة المكسيكية، أمس الخميس، إنها سجّلت 11808 إصابات جديدة بفيروس كورونا و748 وفاة؛ ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة منذ بدء الجائحة إلى ثلاثة ملايين و608976، وعدد الوفيات إلى 274139.

وسبق أن قال مسؤولون في الوزارة إن العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح.

الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، إن البر الرئيس سجّل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس.

وأضافت اللجنة أنه بذلك يبلغ الآن إجمالي عدد الإصابات المؤكّدة بالفيروس في البلاد 95948 حتى اليوم، فيما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.

كوريا الجنوبية

سجّلت كوريا الجنوبية 2434 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 295132 إصابة.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، تسجيل 7 حالات وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2434 حالة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
برحلة خاصة للطائف..."الخطوط" تحتفي بذكرى أول رحلة للملك المؤسس

برحلة خاصة للطائف..."الخطوط" تحتفي بذكرى أول رحلة للملك المؤسس

عبدالله بن فهد يشارك في الاجتماع 33 لرؤساء اللجان الأولمبية الخليجية

عبدالله بن فهد يشارك في الاجتماع 33 لرؤساء اللجان الأولمبية الخليجية

بالصور.. الكلية التقنية للبنات بالطائف تختتم فعالياتها لليوم الوطني 91

بالصور.. الكلية التقنية للبنات بالطائف تختتم فعالياتها لليوم الوطني 91

شؤون المسجد النبوي تسخر التقنيات الحديثة بالترجمة لخدمة المصلين

شؤون المسجد النبوي تسخر التقنيات الحديثة بالترجمة لخدمة المصلين