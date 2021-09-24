لتعارضها مع قطار المونوريل.. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن عدة مناطق بالقاهرة

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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه لمدة 6 ساعات، من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة الرابعة صباح غد السبت لمدة 6 ساعات عن مناطق الحي السابع بالكامل و المنطقة الثامنة بمدينة نصر، لأعمال المشروع القومى لقطار المونوريل والذي سوف يترتب عليه تحويل مسار خط المياه قطر 400 مم بشارع ذاكر حسين عند تقاطعه مع شارع أبو العتاهية بميدان إنبى والمتعارض مع أعمال التنفيذ للقطار.

وعلي القاطنين بالمناطق تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة ، وسيتم سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب ، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.