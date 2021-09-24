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إزالة 293 حالة تعد ضمن الموجة الـ18 في بني سويف

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إزالة 293 حالة تعد ضمن الموجة الـ18 في بني سويف إزالة 293 حالة تعد ضمن الموجة الـ18 في بني سويف

صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بأنه تم إزالة 35 حالة تعد بقرى:غياضة الشرقية ،بني عقبة،الجزيرة الشرقية مركز ببا منها: (17 حالة تعد بالبناء المخالف على أملاك دولة + 2 حالة تعد على أرض ولاية الآثار + 16حالة تعد على أرض زراعية)، ليصل إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات إلى 293حالة تعد منذ بدء الموجة الـ 18 في الثالث عشر من الشهر الجاري وحتى صباح اليوم، فيما تتواصل مراحل تنفيذ الحملات طبقاً للجدول الزمنى المعد ويستهدف إزالة التعديات على أراضى الدولة والأراضى الزراعية ومواجهة البناء المخالف.

جاء ذلك خلال متابعته لسير أعمال حملات الموجة الثامنة عشر لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية،والتي يتم تنفيذها على ثلاث مراحل على مدار شهور (سبتمبر،أكتوبر ونوفمبر)،في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها للحفاظ على حقوق الدولة، وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كل صور التعديات على أراضى أملاك الدولة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى باستكمال الجهود نحو استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة

حيث أكد المحافظ على أهمية استثمار موجات حملات الإزالة المتتالية التي تنفذها الحكومة لتحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد مساحات الأرضي المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو الزراعات غير الجادة،منوها أن تكون الأولوية في التنفيذ إزالة التعديات الصارخة وذات المساحات الكبيرة،وحالات التعدى التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ، خاصة وأن ملف مواجهة التعديات يأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

المصرى اليوم

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