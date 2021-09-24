ينطلق غدًا.. كل ما تريد معرفته عن حفل افتتاح الدورة 37 لمهرجان الإسكندرية السينمائي

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تنطلق فعاليات الدورة 37 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، ، غدًا السبت، تحت شعار «السينما من أجل الحياة»، بحفل ضخم يتم تنظيمه على شاطئ البحر داخل احد الفنادق الكبرى بالإسكندرية للمرة الأولى في تاريخ المهرجان، بحضور وزيرة الثقافة د.إيناس عبدالدايم، ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، رئيس المهرجان الكاتب الصحفي الأمير أباظة، تقدم الحفل الفنانة نسرين أمين، وتستمر فعاليات المهرجان في الفترة ما بين 25 وحتى 30 سبتمبر الجاري.

وحسبما أكد مخرج الحفل محمد مرسي في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «الحفل مختلف ومميز، ويتضمن أوبريت غنائي استعراضي مدته 15 دقيقة، تحت عنوان 125، احتفالا بمرور 125 على تاريخ أول عرض سينمائي في مصر».

وأضاف: «رسالة الأوبريت التأكيد على فكرة أن السينما عبارة عن حلم، وتقدم أحلام مختلفة، حاولنا اجراء حصر لبعض من هذه الأحلام وربطها بأهم أغاني أفلام السينما المصرية، الأوبريت فكرة وإخراج محمد مرسي، كتابة شادي محمد، أشعار شريف حمدي، الحان وتوزيع كريم عبدالعزيز، تصميم الاستعراض محمد ميزو، البطولة بوسي الهواري ومحمد عوض وفرقة كابتن ميزو الاستعراضية، المادة الفيلمية اسلام رضوان، مساعد مخرج محمد طسن تصميم الإضاءة إبراهيم الفرن.

وتابع أن البرنامج يتضمن كلمة وزيرة الثقافة ومحافظ الإسكندرية والأستاذ أميرأباظة، ثم تأتي لحظة التكريم وتضم المخرج على بدرخان، المخرج عبداللطيف بن عمار، المخرج أنجيلوس فرانتزيس، الفنان دريد لحاّم، الكاتبة كوثر هيكل، الناقدة خيرية البشلاوي، الفنان خالد الصاوي، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائي طارق التلمساني، الكاتب يوسف معاطي.

وأكد «مرسي» ان الحفل سيكون خارجي، في مساحة مفتوحة بفندق على شاطئ الإسكندرية، نحاول تقديم شيء مختلف، لوكيشن جديد لأول مرة يشهد احتفالية مهرجان للسينما، في مساحة خضراء على شاطئ البحر المتوسط، مهندس ديكور وليد جابر خاص بالحفل.