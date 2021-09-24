الاتحاد الدولي للنقل الجوي يحث كينيا على خفض رسوم اختبار PCR

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حث الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) الحكومة الكينية على استخدام جميع الآليات المتاحة لها لتشجيع السفر الجوي ، بما في ذلك تخفيض رسوم اختبار COVID-19، نظراً لأن تعافي النقل الجوي في كينيا متعثر ويتطلب دعمًا مستمرًا.

وقالت الايايا: نحث الحكومة الكينية على خفض تكلفة اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) للمسافرين ، والتي تبلغ 80 دولارًا أمريكيًا تقريبًا لكل منها ، وهي أعلى بكثير من المتوسط ​​في إفريقيا، حيث أصبحت التكلفة العالية للاختبارات رادعًا رئيسيًا وعائقًا أمام تعافي قطاعي النقل الجوي والسياحة في كينيا. سيكون الحل البديل هو السماح باستخدام اختبارات مستضد أكثر فعالية من حيث التكلفة ".

انخفضت حركة ركاب شركات الطيران إلى كينيا وداخلها بنسبة 52٪ في يونيو 2021 مقابل يونيو 2019. كانت الصورة مماثلة للنصف الأول من عام 2021 ، حيث انخفض حجم الركاب بنسبة 54.2٪ مقارنة بالنصف الأول من عام 2019. يجب أن يشهد العامان تعافيًا أقوى مع تحسن معدل التطعيم في كينيا وإعادة فتح المزيد من البلدان حدودها أمام البلاد.

تشمل الأولويات الرئيسية لدعم واستدامة تعافي قطاعي النقل الجوي والسياحة في كينيا ما يلي:

تخفيض رسوم اختبار COVID-19: الرسوم باهظة الثمن والمتطلبات غير المتسقة لاختبارات PCR تقوض الثقة في السفر الجوي. ستدفع الاختبارات ذات التكلفة المعقولة المزيد من الناس للسفر جواً مرة أخرى. وفقًا لآخر استطلاع للركاب أجراه اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) ، فإن 86٪ من المشاركين على استعداد لإجراء الاختبار. لكن 70٪ يعتقدون أيضًا أن تكلفة الاختبار تشكل عائقًا كبيرًا أمام السفر ، بينما يعتقد 78٪ أن الحكومات يجب أن تتحمل تكلفة الاختبار الإلزامي.

رقمنة الشهادات الصحية: مع زيادة أعداد الركاب في التعافي ، ستكون الإدارة الرقمية لبيانات الاعتماد الصحية للسفر ضرورية لتجنب الوقوف في طوابير وازدحام المطارات. يعد كل من جواز سفر IATA وبطاقة السفر الموثوقة من الاتحاد الأفريقي من الأدوات التي يمكن أن تساعد الحكومات بكفاءة وسهولة في التحقق من بيانات الاعتماد الصحية للمسافرين.

زيادة الاتصال داخل إفريقيا: قبل انتشار الوباء ، كان الهدف من سوق النقل الجوي الأفريقي الموحد (SAATM) التابع للاتحاد الأفريقي هو فتح السفر داخل القارة. بعد الوباء سيوفر دفعة اقتصادية أكثر أهمية، من شأن التنفيذ الكامل لـ SAATM عبر القارة أن يولد فوائد اقتصادية كبيرة لكينيا ، أي خلق 39000 وظيفة جديدة وإضافة 201 مليون دولار أمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

مع انخفاض معدلات التطعيم في جميع أنحاء إفريقيا ، فإن إجمالي من تلقوا لقاحات كاملة من كوفيد19 في كينيا بلغ 1،6 من السكان وهذه النسبة تشكل تحدي كبير في حرية التنقل للبلاد التي سمحت بدخول من حصلوا علي تلقيحات كاملة.