حبس شاب إعتصب خطيبته فى حلوان ..وضع لها المخدر فى العصير

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

امرت جهات التحقيق فى حلوان بحبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات تبين من التحري اته قام باغتصاب خطيبته بعد ان وضع لها مادة مخدرة فى العصير وتقديمه لها أثناء قيامها بزيارته في المنزل، وطالبت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة جمع التحريات حول الواقعة.

تلقت اجهزة الامن فى حلوان بلاغا من احد الاشخاص إتهم فيه شابا باغتصاب ابنته ،بالتحرى وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة ،وخضعت الفتاة المجنى عليها للكشف الطبى وتبين ان فقدت عزريتها بالفعل ،وكشفت التحقيقات ان خطيبها هو الذى ارتكب تلك الفعلة بعد ان وضع لها أقراص مخدرة فى العصير جعلتها تفقد وعيها وارتكب الجريمة ،بمناقشة المتهم اعترف بالواقعة وتم حبسه على ذمة القضية.