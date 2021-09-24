حصر أبنية الجمعيات الزراعية بمركز ناصر ببني سويف لتطويرها ضمن مبادرة حياة كريمة

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أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على ضرورة التنسيق الكامل بين كافة القطاعات الحكومية وتكثيف الجهود لتذليل كافة المعوقات لتنفيذ المشروع القومي لتنمية وتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، ورفع كفاءة الطرق العامة والشوارع الداخلية بالمناطق السكنية لتتكامل مع التطور الكلي للمشروعات العملاقة التي تشهدها المحافظة.

وفي هذا السياق تابع علي يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر بالتنسيق مع الجهات المعنية موقف المجمعات الزراعية بدائرة المركز حيث تم معاينة الموقع المقترح لإنشاء مجمع زراعي ووحدة بيطرية بكل من قريتي إشمنت والحمام وإعداد حصر بالجمعيات الزراعية التي تحتاج إحلال وتجديد بالقرى التابعة.

من ناحية أخرى قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر بحملة تحفظت خلالها على 18 شيشة بعدد من المقاهي والكافيهات وذلك خلال حملة لمراجعة التزام أصحاب المقاهي والكافيهات والمحال التجارية بالاجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

كما شهد مركز ناصر حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات والمرافق، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين، حيث تم رفع 52 طن قمامة ومخلفات صلبة وتراكمات بدائرة المركز.