«المحامين» تعلن ضوابط حضور محاضرات معهد المحاماة : إلغاء الدورة لمن يخالفها

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أعلنت نقابة المحامين، عن إصدار حسين الجمال، أمين عام النقابة، ومقرر معهد المحاماة، تنبيهات هامة للمحامين الدارسين بمعهد محاماة القاهرة الكبرى، وذلك لمجموعتي يوم الأحد، والأربعاء، والتي تشمل محامين نقابات شمال القاهرة، وجنوب القاهرة، وشمال الجيزة، وجنوب الجيزة، وشمال القليوبية، وجنوب القليوبية، وحلوان، والقاهرة الجديدة.

وأوضحت النقابة في بيان نشرته صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الأمين العام للنقابة نبه على أنه بدءًا من يوم الأحد المقبل، يجب على المحامين الدارسين بمعهد محاماة القاهرة الكبرى بالمجموعتين (الأحد، والأربعاء) الالتزام بما يلي:

1 – ضرورة الحضور قبل موعد المحاضرة المقرر لها 1 ظهرا، بنصف ساعة على الأقل ولن يتم الدخول بعد ذلك الموعد.

2- عدم الخروج قبل إنهاء المحاضر للمحاضرة ومغادرته القاعة.

3- الالتزام بارتداء الكمامة الطبية شرط لدخول القاعة وأثناء المحاضرة.

4- إلغاء دورة معهد المحاماة لمن يخالف التعليمات السابقة وعدم احتساب الدورة الحالية، وإعادتها مرة أخرى.