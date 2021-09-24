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ترشيح 4 نجوم سابقين لمعاونة كارتيرون في تدريب

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ترشيح 4 نجوم سابقين لمعاونة كارتيرون في تدريب الزمالك ترشيح 4 نجوم سابقين لمعاونة كارتيرون في تدريب

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ورشحت إدارة نادي الزمالك اسماء عصام مرعي وحسين عبد اللطيف لتولي منصب المدرب العام للفريق خلفاً لأسامة نبيه الذي تقدم باستقالته من الفريق بعد الأزمة المادية التى يعانى منها النادي .

ورشح مجلس إدارة نادي كل من أحمد سمير وأحمد مجدي لشغل منصب المدرب المساعد .

وعلمت «المصري اليوم»، أن مسؤولي الزمالك استقروا على تعيين حمادة أنور، مديرًا للفريق ومشرفًا على الجهاز الإداري، حيث تم تكليفه بإعادة تشكيل الجهاز الإداري، وذلك بعد المشاكل الإدارية التي واجهها الفريق في الموسم الماضي.

ووقع اختيار اللجنة المكلفة بإدارة النادي الأبيض على حمادة أنور، نظرًا لأنه أحد أبناء النادي ولكفاءته وخبراته الكبيرة في العمل الإداري، فضلاً عن علاقته القوية مع جميع لاعبي الفريق، حيث سبق أن حقق العديد من النجاحات مع فريق الكرة، قبل أن يتواجد في مجلس الإدارة السابق للنادي الأبيض.

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