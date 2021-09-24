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بطول 6 كيلو مترات.. العاصمة تخصص مسار آمن للدراجات كل جمعه ضمن «دراجتك صحتك»

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بطول 6 كيلو مترات.. العاصمة تخصص مسار آمن للدراجات كل جمعه ضمن «دراجتك صحتك» بطول 6 كيلو مترات.. العاصمة تخصص مسار آمن للدراجات كل جمعه ضمن «دراجتك صحتك»

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خصصت محافظة القاهرة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، مسار آمن للدراجات كل يوم جمعة، لمدة 4 ساعات ويبلغ طوله 6 كيلو مترات، بداية من تقاطع محور شينزو آبي مع محور الشهيد خلف المنطقة الاستثمارية الحرة، حتي تقاطع المحور مع كوبري مصطفي النحاس.

وذلك في إطار توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بضرورة تقديم الدعم الكامل للشباب وللرياضة.

يذكر ان الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قد افتتحا الأسبوع الماضي مسار الدراجات المؤمن للشباب، بمنطقة شرق القاهرة ،ضمن المبادرة الرئاسية «دراجتك صحتك». بهدف تشجيع المواطنين على ركوب الدراجات، بما يتناسب مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة البيئية، والذى شارك فيه 500 دراجة عادية و50 دراجة نارية للشباب.

و أكد «عبدالعال»، أن الرئيس يحرص دومًا على دعم الشباب وتشجيع الرياضة بكل مجالاتها واتخاذ العديد من الإجراءات والقرارات، التي من شأنها النهوض بالرياضة المصرية والرياضيين من خلال استراتيجية كان نتاجها أن شهدت الرياضة المصرية طفرة كبيرة بفضل دعمه اللامحدود لهذا المجال الحيوى، وحرصه على توفير كل سُبل النجاح أمام القطاع الرياضي.

فضلًا عن تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للجهات والهيئات الرياضية من اتحادات وأندية، مما يساعدهم على تحقيق النجاح للرياضة المصرية وتقدمها في المحافل الدولية.

المصرى اليوم

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