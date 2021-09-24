«قومى المرأة» يناقش قضية إشكالية العمل الجماعى وتحدياته

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عقد منتدى المنظمات الأهلية بالمجلس القومى للمرأة اجتماعه الدورى برئاسة الدكتور نبيل صموئيل عضو المجلس ومقرر لجنة المنظمات الأهلية، وبمشاركة عضوات وأعضاء اللجنة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وافتتح الاجتماع الدكتور عصام العدوى عضو اللجنة، وتحدث عن أهمية قضية«القدرة الكلية» وهى أهمية العمل الجماعى لفريق عمل منتدى المنظمات الأهلية، واستعرض تجارب مصر وعدد من الدول الأخرى في هذا المجال، مؤكداً احتياج المجتمع المدنى إلى هذا العمل الجماعى الآن لتحقيق الاستفادة القصوى .

فيما استعرض الدكتور علاء صابر عضو اللجنة ومنسق فريق القدرة الكلية بالمنتدى مفهوم القدرة الكلية والمفاهيم ذات الصلة حيث عرض إشكاليات العمل الجماعى وتحدياته، وآليات التطوير .

وأوضحت الدكتورة أمانى قنديل الخبيرة الدولية والباحثة في شؤون المجتمع المدنى وعضوة اللجنة، أن مصطلح«القدرة الكلية» يتكون من مجموعة عناصر ( بشرية ومادية وثقافية واجتماعية وبيئة تشريعية )، وجميعها عناصر تؤثر على بيئة العمل، ولابد من وجود حالة من التفاعل بينها للكشف عن قدرات جميع الأطراف، وقياس وتقييم الأداء والحرص على وجود قيمة مضافة .

فيما أكد الدكتور أيمن عبدالوهاب نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية وعضو اللجنة إلى ضرورة أن تكون محاور أجندة العمل الأهلى هي أحد محاور الأجندة الوطنية لمصر، موضحا ضرورة أن تمثل قضايا المرأة جوهر هذه المحاور وهو ما يتطلب بناء الثقة بين المجتمع المدنى والحكومة، كما اكد اهمية إلا يغلب الجانب الخيرى على فلسفة العمل الأهلى وانما ضرورة وجود الجانب التنموى وبناء الوعى .

وأشار الدكتور نبيل صموئيل عضو المجلس ومقرر لجنة المنظمات الأهلية والمنتدى إلى أن السبب في تراجع العمل الأهلى خلال الفترة الماضية هو التراجع والتدنى الثقافى وهو نتيجة حتمية لتراجع دور التعليم والمؤسسات الثقافية والاعلامية، مشدداً على أن فكرة أن يقوم العمل الأهلي بمعزل عن مؤسسات الدولة تعوق المفاهيم التنموية، ولفت إلى أن المنتدى يعمل على جميع قضايا المرأة من خلال فرق عمل تتمتع بالحرية في العمل والتواصل مع جميع الجهات وتنفيذ البرامج لتوجيه نظر المجتمع نحو القضية محور الاهتمام ،واكد أن العمل بالفكر التنموي يحتاج تغيير ثقافى حقيقى .