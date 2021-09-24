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«القومي للحوكمة» يعلن فتح باب التسجيل للمرة الثانية ببرنامج «الحوكمة والتنمية المستدامة»

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«القومي للحوكمة» يعلن فتح باب التسجيل للمرة الثانية ببرنامج «الحوكمة والتنمية المستدامة» «القومي للحوكمة» يعلن فتح باب التسجيل للمرة الثانية ببرنامج «الحوكمة والتنمية المستدامة»

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أعلن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ فتح باب التسجيل للمرة الثانية بالمنحة التدريبية المنعقدة بعنوان «الحوكمة والتنمية المستدامة وآثرهما على أداء وأهداف المؤسسة»، بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية وذلك بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى للبرنامج والتي عقدها المعهد بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية من خلال تكنولوجيا التعليم الافتراضي على مستوى القارة الأفريقية لمدة خمسة أيام متواصلة.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن متابعة إطلاق البرنامج التدريبي في نسخته الثانية نابع من حرص الوزارة والمعهد على دعم بناء القدرات داخليًا وإقليميًا في ضوء دور المهم في تنفيذ الأجندة الأفريقية 2063، وكذا حرص المصرية على المساهمة الفعالة في جهود التنمية بالقارة الأفريقية، كأولوية منذ أن كانت مصر رئيسة للاتحاد الأفريقى في 2019، ودعمًا للجهود المصرية في الاستثمار في العنصر البشرى وبناء الكوادرالأفريقية كأساس لتقدم ونهضة القارة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن البرنامج يهدف إلى التعريف بمفهوم التنمية المستدامة وأهدافها، وأجندة التنمية المستدامة الأفريقية 2063، من خلال التعرف على مفهوم التخطيط الاستراتيجي والإدارة بالأهداف، وعلاقة التنمية المستدامة بتحقيق أهداف المؤسسات. كذلك، التعريف بمفهوم الحوكمة وأهدافها ومبادئها، ودورها في تحسين الأداء داخل الجهات والمؤسسات الحكومية من خلال تطبيق مبادئ وآليات الحوكمة والتي تم استخدام الكثير منها في إجراءات تحسين الأداء.

وأضافت شريف أن البرنامج سيعقد خلال الفترة من 26 إلى 30 أكتوبر 2021 ويقدم التدريب باللغتين الإنجليزية والعربية ويستهدف الموظفين الحكوميين من الجنسين الذين يتراوح أعمارهم ما بين 25 و45 سنة والذين يعملون بالمناصب الإدارية المختلفة بالوحدات المحلية ممن يتعلق عملهم بتصميم وتنفيذ مشروعات ملف التنمية المستدامة على المستوى المحلي بمختلف القطاعات.

المصرى اليوم

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