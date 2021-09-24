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صفقات الأهلي المنتظرة ضد إنبي في كأس

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صفقات الأهلي المنتظرة ضد إنبي في كأس مصر صفقات الأهلي المنتظرة ضد إنبي في كأس

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وتقام مواجهة النادي الأهلي ضد فريق إنبي في تمام الساعة السابعة مساء يوم السبت المقبل على استاد الإسكندرية عبر قناة أون سبورت.

ويخطط بيتسو موسيماني للدفع ببعض الصفقات الجديدة في تشكيلة الفريق ضد إنبي لتوفير عنصر المفاجأة ضد نادي إنبي.

وقدمت المجموعة الأساسية مباراة ضعيفة فنيًّا أمام طلائع الجيش ولم تستطع تسجيل أي هدف طوال أشواط المباراة الأربعة إضافة إلى إهدار ضربات الجزاء.

ويريد بيتسو موسيماني الدفع بصفقات جديدة فى المباراة مثل حسام حسن وعمار حمدي و أحمد عبد القادر .

وعلمت «المصري اليوم» أن بطولة كأس هي الفرصة الأخيرة لمدرب الأهلي وأن لجنة الكرة ومحمود الخطيب رئيس النادي قررا منح الفرصة الأخيرة للمدير الفني المتمثلة في بطولة كأس مصر والتى يجب الحصول عليها وتعويض الإخفاق المتمثل في خسارة بطولة الدوري العام وبطولة السوبر أمام طلائع الجيش وفى حال خسارة المدير الفني للبطولة الثالثة على التوالي يكون هذا الموعد هو موعد رحيله الرسمي.

تقام مباراة الأهلي وإنبي يوم السبت 25 سبتمبر 2021 على استاد الإسكندرية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على قنوات أون سبورت.

المصرى اليوم

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