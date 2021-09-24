الاتحاد الدولي للنقل الجوي يعلن عن برامج المتحدثين في القمة العالمية

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أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) عن البرنامج والمتحدثين في القمة العالمية للنقل الجوي (WATS)، والتي تُعقد بالتزامن مع الاجتماع العام السنوي لـ IATA (AGM) في بوسطن، الولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة من 3-5 أكتوبر.

وقال ويلي والش، المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي (IATA): «نظرًا لأننا نخطط لاستعادة الصناعة من COVID-19 ومعالجة القضايا الحرجة المتعلقة بتغير المناخ، فإن المناقشات والمناقشات الشخصية بين كبار قادة الصناعة وأصحاب المصلحة ستكون ذات أهمية خاصة».

تشمل موضوعات الجلسة معالجة تحدي تغير المناخ، وإعادة الاتصال بالعالم بأمان خلال COVID-19، والتنوع والشمول في مجال الطيران، والتعاون مع شركاء سلسلة القيمة، والشحن الجوي.

وستتصدر استجابة الطيران لتغير المناخ جدول الأعمال ويلقي الخطاب الرئيسي راشيل كايت، عميد كلية فليتشر، جامعة تافتس والممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي للطاقة المستدامة للجميع وكان كايت في السابق نائب رئيس مجموعة البنك الدولي والمبعوث الخاص لتغير المناخ، حيث قاد الفترة التي سبقت اتفاقية باريس.

وستركز لجنة من أصحاب المصلحة الرئيسيين على الاستدامة وتضم في عضويتا جيوم فوري، الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص، ستانلي ديل، الرئيس التنفيذي لشركة بوينج للطائرات التجارية، آني بيتسونك، النائب الأول لمساعد وزير الطيران والشؤون الدولية، وزارة النقل الأمريكية، بيتر إلبيرس، الرئيس التنفيذي، KLM، جينيفر هولمجرين، الرئيس التنفيذي لشركة LanzaTech

وسيكون من بين المشاركين في مناظرة رؤى الرئيس التنفيذي لين إمبلتون، الرئيس التنفيذي، إير لينجوس، السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، رونو دوتا، الرئيس التنفيذي لشركة IndiGo، كارستن سبور، الرئيس التنفيذي، لوفتهانزا، سكوت كيربي، الرئيس التنفيذي لشركة يونايتد إيرلاينز.

ستضم WATS أيضًا جلسات حول مستقبل الشحن الجوي بعد أدائها البطولي خلال الأزمة، وإعادة بدء الاتصال العالمي بأمان، وسلسلة من المحادثات الجانبية التي تجمع الرؤساء التنفيذيين لشركات الطيران جنبًا إلى جنب مع مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة في الصناعة بما في ذلك مزودي البنية التحتية والمعدات الأصلية المصنعين والموردين الآخرين.