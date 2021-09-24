رؤساء الهيئات النووية المصرية يقدمون صورة طبق الأصل من قناع توت عنخ آمون للوكالة الدولية للطاقة الذرية

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قدم رؤساء الهيئات النووية المصرية الاربع قناع الملك توت عنخ امون والذي يعد نسخة طبق الأصل من قناع الملك توت عنخ أمون، هدية للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وحرص رؤساء الهيئات على التصوير بجوار القناع الذي تم إعداده بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة من خلال الهيئات النووية ممثلة في هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وهيئة المواد النووية وهيئة الطاقة الذرية فضلا عن هيئة الرقابة النووية والاشعاعية وبإشراف خبراء متخصصِين بوزارة السياحة والآثار المصرية.

يذكر أن صاحب الفكرة هو دكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية كما تابع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة خطوات اعداد وتصنيع التمثال بنفسه كما ساهم رؤساء الهيئات النووية في اختيار هذا الرمز الاثري المتميز.

وهذا الإهداء يعد رمزاً للتعاون المستمر بين جمهورية مصر العربية والامم المتحدة، فضلاً عن كونه يبرز الحرص المصري على المساهمة – وبكل الصور الممكنة – في دعم عمل ودور الأمم المتحدة الفريد والحيوي، وكان للسفير السابق عمر عامر والسفير الحالي محمد الملا في فيينا دورا محمودا في اختيار مكان القناع المتميز.