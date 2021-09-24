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تعرف معنا على درجات الحرارة اليوم بالكويت الجمعه 24 سبتمبر 2021

طقس اليوم بالكويت

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية الكويتية التابعه لهيئة الطيران المدنى الكويتية ان يكون طقس اليوم الجمعه 24 سبتمبر 2021 بالكويت أن يكون طقسا حارا رطب وتكون توقعات اليوم كالتالى

توقعات اليوم



درجة الحرارة العظمى: 42 °ﻡ

نهارًا



حار و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة .

ليلًا



مائل للحرارة إلى معتدل و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية لاحقاَ خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة .

ومن المتوقع أن تكون معدلات الحرارة والرطوبة والرياح والضغط كالتالى اليوم بالكويت



أقصى درجة حرارة 42 °م

أدنى درجة حرارة 23 °م

أعلى نسبة للرطوبة 32 %

أدنى نسبة للرطوبة 09 %



اتجاه الرياح مع أقصى سرعة شمالية

43 كم/ساعة

مجموع سقوط الأمطار خلال 24 ساعة 0 ملم



الليل والنهار



شروق الشمس 05:37

غروب الشمس 17:43

تنوقعات درجات الحرارة اليوم بالكويت بحسب محطات الرصد



العظمى °م الصغرى °م

مدينة الكويت 41 30

مطار الكويت 42 23

العبدلي 42 26

الجهراء 44 28

السالمية 36 29

الأحمدي 36 31

جال اللياح 41 25

الوفرة 42 23

السالمي 41 26

مطربة 43 25