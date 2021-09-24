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درجات الحرارة اليوم بالكويت الجمعه 24 سبتمبر 2021

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درجات الحرارة اليوم بالكويت الجمعه 24 سبتمبر 2021 درجات الحرارة اليوم بالكويت الجمعه 24 سبتمبر 2021

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طقس اليوم بالكويت

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية الكويتية التابعه لهيئة الطيران المدنى الكويتية ان يكون طقس اليوم الجمعه 24 سبتمبر 2021 بالكويت أن يكون طقسا حارا رطب وتكون توقعات اليوم كالتالى

توقعات اليوم


درجة الحرارة العظمى: 42 °ﻡ

نهارًا


حار و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة .

ليلًا


مائل للحرارة إلى معتدل و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية لاحقاَ خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة .

ومن المتوقع أن تكون معدلات الحرارة والرطوبة والرياح والضغط كالتالى اليوم بالكويت


أقصى درجة حرارة 42 °م
أدنى درجة حرارة 23 °م
أعلى نسبة للرطوبة 32 %
أدنى نسبة للرطوبة 09 %


اتجاه الرياح مع أقصى سرعة شمالية
43 كم/ساعة
مجموع سقوط الأمطار خلال 24 ساعة 0 ملم


الليل والنهار


شروق الشمس 05:37
غروب الشمس 17:43

تنوقعات درجات الحرارة اليوم بالكويت بحسب محطات الرصد


العظمى °م الصغرى °م
مدينة الكويت 41 30
مطار الكويت 42 23
العبدلي 42 26
الجهراء 44 28
السالمية 36 29
الأحمدي 36 31
جال اللياح 41 25
الوفرة 42 23
السالمي 41 26
مطربة 43 25

المصرى اليوم

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