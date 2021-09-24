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قام الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، ونائب الأمين العام ومدير عام التعاون الفني بالوكالة الدولية للطاقة الذرية هوا اليو، بتوقيع إطار عمل برنامج مصر النووي السلمي الرابع للفترة من ٢٠٢٢-٢٠٢٧ .

ويعتبر هذا البرنامج الإطار المرجعي للخطة المتوسطة الأجل والذي يهدف لدعم التعاون الفني مابين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وما بين أي عضو فيها على حده، حيث تحدد مجالات التعاون ذات الأولوية حيث سيتم نقل التكنولوجيا النووية وموارد التعاون الفني لدعم أهداف التنمية الوطنية وقد انضمت مصر لعضوية الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ عام ١٩٥٧.

ويتركز البرنامج على ٧ محاور أساسية هي الامان النووي والاشعاعي والأمن النووي وتخطيط الطاقة والطاقة النووية والتطبيقات الصناعية / تكنولوجيا الإشعاع والمياه والبيئة والغذاء والزراعة والصحة واخيرا ادارة وتطوير المعرفة النووية.