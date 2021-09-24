أخبار عاجلة

«أوين» و«كراوتش» يشيدان بواعد ليفربول -
غليان فى «ميلان» بعد الانتكاسة أمام «أتلتيكو مدريد» -
«ميسى» الجلاد الأكبر للإنجليز و«جوارديولا» -
تركيب محدد صوتي بمدخل الحي الإماراتي لمنع دخول النقل الثقيل للمناطق السكنية -
الجمعة.. ضعف المياه عن قرى مركز أبو النمرس بالجيزة -
القباج: الرئيس وجه بزيادة تعويضات أسر الشهداء إلى 200 ألف جنيه -
محافظ الفيوم يتابع مبادرة «التطعيم من حقك.. يوصل لحد عندك» -
مشروع جديد لإنشاء كوبري بمدخل كفرالبطيخ.. والمحافظ تتفقد الأعمال الأولية -
إكسبو 2020 دبي يطلق تطبيقه الرسمي و تطبيقا للأعمال -
مسيرة تأبين للأنبا هدرا مطران أسوان بمدينة إدفو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مواعيد صلاة الجمعة اليوم 24-9-2021 في جميع المدن المصرية وعواصم عربية

Print
مواعيد صلاة الجمعة اليوم 24-9-2021 في جميع المدن المصرية وعواصم عربية مواعيد صلاة الجمعة اليوم 24-9-2021 في جميع المدن المصرية وعواصم عربية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها علي الانترنت، جدول مواعيد صلاة الجمعة فى المدن والمحافظات المصرية.

ونشرت أيضًا مواعيد أذان الجمعة فى عدد من عواصم الدول العربية عن اليوم الجمعة 24-9-2021.

وأعدت هيئة المساحة المصرية بالتعاون مع دار الإفتاء جدولي مواقيت الصلاة عن اليوم والذى نشرته دار الإفتاء على موقعها.

ويؤدي المسلمون صلاة الجمعة مرة كل أسبوع بدلاً من صلاة الظهر فى يوم الجمعة.

وتؤدي صلاة الجمعة في جماعة، ولا تصح إلا في جماعة، وإن لم توجد شروط صلاة الجمعة جماعة تؤدي صلاة الظهر.

ويجب أن يسبق الصلاة خطبة الجمعة، ويليها ركعتي صلاة الجمعة جماعة.

تبلغ عدد صلوات المسلمين المفروضة 5 صلوات يوميًا من قبل شروق الشمس وحتى بعد حلول الظلام.

وتبدأ صلوات المسلمين بصلاة الفجر ثم الظهر ويليها العصر ثم صلاة المغرب وأخيرًا صلاة العشاء.

يمكنك معرفة مواعيد صلاة الجمعة وجميع الصلوات اليوم من خلال الرابط التالي الذى يبين مواعيد الصلاة فى المدن المصرية عن اليوم الجمعة 24-9-2021.

وتستطيع أيضًا معرفة جدول مواقيت الصلاة فى عدد من العواصم العربية عبر نفس الرابط من خلال اختيار مدن وعواصم عالمية من أعلي الجدول.

اضغط هنا لمعرفة مواقيت الصلاة فى جميع مدن مصر ومدن وعواصم عربية وعالمية.

صلاة الجمعة في مسجد السيدة نفيسة - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مجلس جامعة بنها يستعرض مشروع مركز تدريب وإبداع مصر الرقمية

مجلس جامعة بنها يستعرض مشروع مركز تدريب وإبداع مصر الرقمية

السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير وحماية الشواطئ الساحلية المصرية

السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير وحماية الشواطئ الساحلية المصرية

صبحي: مصر جاهزة لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى بفضل توجيهات الرئيس السيسي

صبحي: مصر جاهزة لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى بفضل توجيهات الرئيس السيسي

«المصري الديمقراطي»: قانون الايجار القديم من أولوياتنا خلال الدورة الجديدة للبرلمان

«المصري الديمقراطي»: قانون الايجار القديم من أولوياتنا خلال الدورة الجديدة للبرلمان