مواعيد صلاة الجمعة اليوم 24-9-2021 في جميع المدن المصرية وعواصم عربية

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نشرت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها علي شبكة الانترنت، جدول مواعيد صلاة الجمعة فى المدن والمحافظات المصرية.

ونشرت أيضًا مواعيد أذان الجمعة فى عدد من عواصم الدول العربية عن اليوم الجمعة 24-9-2021.

وأعدت هيئة المساحة المصرية بالتعاون مع دار الإفتاء جدولي مواقيت الصلاة عن اليوم والذى نشرته دار الإفتاء على موقعها.

ويؤدي المسلمون صلاة الجمعة مرة كل أسبوع بدلاً من صلاة الظهر فى يوم الجمعة.

وتؤدي صلاة الجمعة في جماعة، ولا تصح إلا في جماعة، وإن لم توجد شروط صلاة الجمعة جماعة تؤدي صلاة الظهر.

ويجب أن يسبق الصلاة خطبة الجمعة، ويليها ركعتي صلاة الجمعة جماعة.

تبلغ عدد صلوات المسلمين المفروضة 5 صلوات يوميًا من قبل شروق الشمس وحتى بعد حلول الظلام.

وتبدأ صلوات المسلمين بصلاة الفجر ثم الظهر ويليها العصر ثم صلاة المغرب وأخيرًا صلاة العشاء.

يمكنك معرفة مواعيد صلاة الجمعة وجميع الصلوات اليوم من خلال الرابط التالي الذى يبين مواعيد الصلاة فى المدن المصرية عن اليوم الجمعة 24-9-2021.

وتستطيع أيضًا معرفة جدول مواقيت الصلاة فى عدد من العواصم العربية عبر نفس الرابط من خلال اختيار مدن وعواصم عالمية من أعلي الجدول.

اضغط هنا لمعرفة مواقيت الصلاة فى جميع مدن مصر ومدن وعواصم عربية وعالمية.