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تجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة T.S.M لمحطة مياه الصف المرشحة بالجيزة

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تجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة T.S.M لمحطة مياه الصف المرشحة بالجيزة تجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة T.S.M لمحطة مياه الصف المرشحة بالجيزة

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أعلن المهندس منصور بدوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة ،تجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة T.S.M لمحطة مياه الصف المرشحة للمرة الثالثة والمعتمدة دولياً لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح بدوي، أن محطة مياه الصف المرشحة تعمل بطاقة إنتاجيه١١٠ ألف م٣/ يوم وتخدم ما يقرب من ٤٥٠ ألف مواطن من سكان مركز وقري الصف.

وأشار رئيس مياه الجيزة، أن شهادة T.S.M تعكس كفاءة المحطة والعاملين بها خاصةً في مجال التشغيل والصيانة والسلامة والصحة المهنية وتطبيقها لمعايير الجودة العالمية، لافتاً إلى أن الشركة تعمل جاهدةً على تطوير محطات مياه الشرب والصرف الصحي بما يساير التطورات الحديثة لضمان تقديم خدمة متميزة للمواطنين بمحافظة الجيزة.

المصرى اليوم

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