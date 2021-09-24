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ارتفع سعر الذهب عالميا، صباح اليوم الجمعة، 24 سبتمبر 2021، بشكل طفيف بعدما حقق خسائر كبيرة فى البورصة العالمية الخميس، بينما استقرت أسعار الذهب في مصر، عند الاسعار المنخفضة التى حققتها مساء الخميس بعدما انخفض سعر الذهب بقيمة تصل إلى 13 جنيها في الجرام ويتوقع التجار فى الصاغة ارتفاعه قليلا على مدر اليوم استجابة للارتفاع العالمى.

وتقدم «المصرى اليوم» خدمة أسعار الذهب بشكل يومى، سواء محليا وعالميا للتيسير على المواطنين والمستثمرين في معرفة الأسعار المتداولة، سواء في مصر أو في البورصة العالمية.

أعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح اليوم، أسعار الذهب في سوق الصاغة، حيث تراوح سعر الذهب عيار 24 قيراطا من 874 إلى 876 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر من 767 إلى 769 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 18 قيراطا من 657 إلى 659 جنيها، بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وتتراوح ما بين 30 إلى 70 جنيها حسب نوع العيار، وتراوح سعر الجنيه الذهب من 6152 إلى 6176 جنيها.

شهدت أسعار الذهب عالميا، صباح اليوم، ارتفاعا قليلا مع بداية التداول فى البورصة بسبب تراجع الدولار وافترابه من ادنى مستوى له خلال اسبوع وكانت أسعار الذهب انخفضت الخميس خلال النداول في البورصة بقيمة مايقرب من 1% دفعة واحدة مما تسبب فى خسائر كبيرة للمتداولين لكنه مالبث أن ارتفع صباح اليوم الجمعة بشكل طفيف وحذر .

حيث ارتفع الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.06 %، بعدما انخفضت الخميس بنسبة 9%، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.06% صباح اليوم، بينما كانت قد انخفضت بنسبة 1.6% مساء الخميس، وكان سعر الذهب تعرض لانخفاض كبير عقب اعلان البنك الاحتياطي الفيدرالي «المركزى الأمريكى»، أن التناقص التدريجي في شراء السندات قد يبدأ في نوفمبر من العام الجاري، ويمكن رفع أسعار الفائدة في عام 2022 لمعالجة ارتفاع التضخم .

وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 775.59 جنيه، وسجلت الأوقية، «الأونصة»، 1,755.85 $ .

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