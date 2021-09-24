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مدرب السابق : نادم على عدم الموافقة على عرض تدريب الأهلي

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مدرب الزمالك السابق : نادم على عدم الموافقة على عرض تدريب الأهلي مدرب السابق : نادم على عدم الموافقة على عرض تدريب الأهلي

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دافع الصربي ميتشو المدير الفنى السابق للنادي الأهلي عن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي مؤكداً أن تراجع مستوى الفريق بعد حصد بطولتى أفريقيا شىء طبيعي ويتعرض له كل الفرق الكبيرة فى العالم .

وقال ميتشو إن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لن يتعامل بتسرع مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بعد خسارة لقب السوبر المصري أمام طلائع الجيش و خسارة لقب الدوري .

وأضاف ميتشو في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس مع الإعلامي كريم خطاب: « من الطبيعي أن يتراجع مستوى الأهلي بعد البطولات المتتالي من جانب موسيمانى وأبنائه».

وقال: «اعتقد أن إدارة الأهلي سوف تساند موسيماني حتى يعود لمنصات التتويج مرة أخرى».

وعن تلقيه عرضا لتدريب الأهلي في وقت سابق قال ميتشو: « تلقيت عرضا لتدريب الأهلي واتخذت قرارات خاطئة أنا نادم على عدم الموافقة على عرض تدريب الأهلي» .

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