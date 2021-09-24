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تنقّل 3923 مسافرًا فلسطينيًا عبر بوابات معبر رفح البري خلال أسبوع

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تنقّل 3923 مسافرًا فلسطينيًا عبر بوابات معبر رفح البري خلال أسبوع تنقّل 3923 مسافرًا فلسطينيًا عبر بوابات معبر رفح البري خلال أسبوع

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شهد معبر رفح البري في محافظة شمال سيناء تنقل عدد 3923 مسافرًا في كلا الاتجاهين، خلال الأسبوع الماضي «من 19 إلى 23 سبتمبر الجاري».

وقالت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية بغزة، إنه وصل إلى الأراضي المصرية قادمًا من قطاع غزة 2647 مسافرًا، وغادر الأراضي المصرية إلى القطاع 1285 مسافرًا.

كانت السلطات المصرية فتحت المعبر استثنائيا اعتبارا من يوم الأحد الموافق 16 مايو الماضى؛ لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الانسانية وإدخال المساعدات المتنوعة ومواد البناء وإعادة الأعمار إلى قطاع غزة، علاوة على عبور العالقين من الجانبين.

المصرى اليوم

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