حالة الطقس اليوم .. انخفاض درجات الحرارة ورياح وأمطار واضطراب البحرين

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تنخفض درجات الحرارة اليوم، وتتوقع الأرصاد الجوية سقوط أمطار فى الصباح الباكر، كما تتوقع أن يكون هناك اضطرابًا فى حركة البحرين ونشاط للرياح، ويشبه الطقس غدًا حالة الطقس اليوم شمالاً وفى القاهرة بينما تنخفض درجات الحرارة جنوبًا.

تنخفض درجات الحرارة اليوم وتتدرج حالة الطقس اليوم من شديد الحرارة على جنوب البلاد، إلي حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد.

ويميل للحرارة على القاهرة الكبري والوجه البحري، ويكون معتدلاً في السواحل الشمالية، حسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

الطقس ليلاً لطيفا على شمال البلاد ويمتد حتى القاهرة، ويكون معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

يتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط مضطربة، ويتراوح الموج بين 2.5 و3.5 مترًا، والرياح شمالية غربية سرعتها من 50 : 60 كم/ الساعة.

ويكون البحر الأحمر بين المعتدل والمضطرب والموج يرتفع من 2 إلي 2.5 مترًا، والرياح أيضًا شمالية غربية.

وتكون أهم الظواهر الجوية اليوم هي سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة متقطعة على الوجه البحري والسواحل الشمالية.

وتسقط أمطار خفيفة على شرق القاهرة اعتباراً من الساعة 2 إلي8 صباحًا.

تنشط الرياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة فى القاهرة اليوم المتوقعة للعظمي 30ْ، الصغري 20ْ، أما درجة الحرارة المحسوسة 32ْ.

درجات الحرارة فى الإسكندرية خلال الطقس اليوم المتوقعة للعظمي 28، الصغري 20ْ، وتكون درجة الحرارة المحسوسة 32ْ.

تكون درجة الحرارة الأعلي فى مصر للعظمي 39 درجة فى أسوان والأقصر وأبو سمبل والوادي الجديد وإدفو.

وتكون أقل درجة حرارة فى مصر للعظمي اليوم 28 درجة فى كاترين.

ويعرض التقرير التالي الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة عن أحوال الطقس فى مصر المتوقعة اليوم:

حالة الطقس اليوم وتوقعات درجات الحرارة حتى الأربعاء المقبل

أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة حتى الأربعاء المقبل 29-9-2021

وتكون حالة الطقس غدًا شبيهة بحالة الطقس اليوم على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء.

وتنخفض درجات الحرارة غدًا على شمال الصعيد من 33ْ للعظمي اليوم إلي 31ْ وجنوب الصعيد من 39ْ اليوم إلي 36ْ غدًا.

يتوقع خلال الأسبوع المقبل أن تنخفض درجات الحرارة شمالاً وفى القاهرة حتى منتصف الأسبوع المقبل ثم تبدأ فى الارتفاع بعدها.

وتواصل درجات الحرارة الانخفاض خلال الأسبوع في جنوب الصعيد، بينما تكون شبه ثابتة اعتبارًا من السبت على شمال الصعيد.

ويستمر تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر حتى السابعة صباحًا على الطرق القريبة من المسطحات المائية المتجهة إلي القاهرة والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية.

ونقدم تقرير درجات الحرارة الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية ويوضح حالة الطقس خلال 6 أيام كما يلي: