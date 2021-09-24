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أمطار متوسطة وانخفاض في درجة الحرارة بشمال سيناء

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أمطار متوسطة وانخفاض في درجة الحرارة بشمال سيناء أمطار متوسطة وانخفاض في درجة الحرارة بشمال سيناء

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تعرضت محافظة شمال سيناء ، فجر اليوم، لسقوط أمطار متوسطة ومتقطعة مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة مقارنه بالأيام الماضية.

ولم تؤثر الأمطار على الحركة التجارية ومظاهر الحياة العامة داخل المحافظة. كما لم تؤثر على حركة السير على الطرق العامة والفرعية بالمحافظة .

وتوالى غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة متابعة تطورات الظروف الجوية والأمطار أولا بأول ، ولم يتم الابلاغ عن وقوع أية أو إخطارات بأى شىء غير عادى حتى الآن.

وكان الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء قد أعلن في وقت سابق رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية. كما تم الاستعداد لموسم الشتاء من سقوط أمطار وما يتبعها من سيول متوقعة.

المصرى اليوم

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