قصور الثقافة تستكمل الفعاليات الثقافية بقرى حياة كريمة بقنا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم مشاركتها الثقافية بمبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لرفع مستوي المعيشة بقرى الريف المصرى.

يأتى ذلك من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة ممثلة عن قطاعات الوزارة، بقرى مركز الوقف «المراشدة، القلامينا، جزيرة الحمودى، الجملة» وتوابعهم، بفرع ثقافة قنا بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة محمد إدريس، والتى تستمر حتى ٨ أكتوبر ٢٠٢١، حيث تقوم الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسي، بالتعاون مع وزارة البيئة، والمجلس القومى للمرأة فرع قنا، وصندوق مكافحة الادمان فرع قنا، والشركة القابضة للمياه بتنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية والفنية.

أقيمت فعاليات ثانى أيام المبادرة بمدرسة المراشدة الثانوية المشتركة بقرية المراشدة بمركز الوقف، وتضمنت مجموعة من الورش الفنية والتراثية التي تقوم بتدريب الفتيات من أهالي القرية على كيفية إقامة مشروعات تنموية صغيرة، منها ورش «مجسمات خرز بإشراف الفنانة حورية عصمت، طرق على النحاس بإشراف الفنان مصطفى إسماعيل، عجائن سيراميك إشراف الفنانة شيرين عفيفي، رسم وتلوين على الفخار إشراف الفنان أحمد الدندراوي، سجاد النول، للفنان بيومي السيد، ورشة اشغال خيامية للفنان كريم خلف، كما أقيمت ورشة حكى شعبي والعاب شعبية للأطفال قدمها الفنان احمد القناوي، بجانب ورشة لاكتشاف مواهب الأطفال في الغناء والتمثيل والالقاء، أشرف عليها محمد بكر، بالإضافة لورشة دراما مسرحية للمخرج أسامة عبدالروؤف.

عُقد لقاء توعوي للشباب قدمه الصحفي محمد خضير، حول المشروعات القومية وأهميتها في التنمية الشاملة للدولة المصرية، مشيرا إلى ضرورة توعية الشباب بأهداف اقامة تلك المشروعات في القرى والتي تصل إلى 25 مشروع قومي، مثل المنشآت والمرافق الخدمية والتنموية والاجتماعية والثقافية، لضمان حياة الكريمة لاهالينا بالقري المصرية، كما طالب الشباب بأهمية الوعي والعمل على الاطلاع والمعرفة والقراءة، وتنمية مواهبهم والتوجه إلى الجهات المعنية بذلك، والعمل على المشاركة في الفعاليات وحضور الندوات والملتقيات والحفلات الفنية حتي نخلق جيل واعي بدورة التنموي في بناء المجتمع.

وقدم حسين جابر مسؤول التوعية الثقافية بشركة المياه والصرف الصحي بقنا، لقاء توعوي للأهالي حول أهمية الحفاظ على مياه الشرب، مستعرضا أساليب الحفاظ عليها من خلال ترشيد الاستهلاك لها، والتعرف على أساليب اصلاح الأدوات الصحية الخفيفة في المنزل، مع تقديم نموذج تفاعلي لكيفية اصلاحها حال تعرضها للتلف، واستكملت الفعاليات بعرض فنى لفرقة أجيال للعرائس قدمها المخرج عمرو حمزة، والتي تفاعل معها الأطفال وخاصة عرض تحريك العرائس والأراجوز، وأختتمت الأنشطة بتقديم فرقة قنا للإنشاد الديني بقيادة مصطفي فارس، فقرات إنشاد دينى ومديح الرسول عليه الصلاة والسلام.