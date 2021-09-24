تغييرات في الجهاز الفني للزمالك خلال الأيام المقبلة (تفاصيل)

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استقر مسؤولو نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، على إجراء بعض التغييرات في الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، خلال الفترة المقبلة.

وعلمت «المصري اليوم»، أن مسؤولي الزمالك، استقروا على تعيين حمادة أنور، مديرًا للفريق ومشرفًا على الجهاز الإداري، حيث تم تكليفه بإعادة تشكيل الجهاز الإداري، وذلك بعد المشاكل الإدارية التي واجهها الفريق في الموسم الماضي.

ووقع اختيار اللجنة المكلفة بإدارة النادي الأبيض، على حمادة أنور، نظرًا لأنه أحد أبناء النادي ولكفاءته وخبراته الكبيرة في العمل الإداري، فضلاً عن علاقته القوية مع جميع لاعبي الفريق، حيث سبق أن حقق العديد من النجاحات مع فريق الكرة، قبل أن يتواجد في مجلس الإدارة السابق للنادي الأبيض.

كما سيحسم مسؤولي القلعة البيضاء، خلال الأيام القليلة المقبلة، الجهاز المعاون للفرنسي باتريس كارتيرون، وذلك بعد استقالة أسامة نبيه، المدرب العام، وأحمد عبدالمقصود المدرب المساعد.

وهناك انقسام داخل اللجنة المكلفة بإدارة النادي الأبيض، بشأن عودة أسامة نبيه، بعد الاعتذار الذي تقدم به لمجلس الإدارة وجماهير النادي مبديًا رغبته في الفريق، حيث يرى بعض مسؤولي الزمالك، أن الاستقالة التي تقدم بها نبيه، الأسبوع الماضي عبر وسائل الإعلام، لا تليق بحجم ومكانة نادي الزمالك.

ويفاضل مسؤولو النادي الأبيض، بين أكثر من مدرب لمعاونة كارتيرون، في الفترة المقبلة على رأسهم عصام مرعي، أمير عزمي مجاهد، أمير عبدالعزيز، أحمد مجدي.