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رئيس اتحاد جنوب أفريقيا: ننتظر تحديد مصير بيرسي تاو .. ولم نفاوض موسيماني

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رئيس اتحاد جنوب أفريقيا: ننتظر تحديد مصير بيرسي تاو .. ولم نفاوض موسيماني رئيس اتحاد جنوب أفريقيا: ننتظر تحديد مصير بيرسي تاو .. ولم نفاوض موسيماني

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توقع داني جوردان رئيس الاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم، نجاح البرتغالي كارلوس كيروش، مع منتخب .

وقال جوردان في تصريحات تلفزيونية: «أقدر كيروش كمدرب سابق لجنوب أفريقيا، وأتوقع نجاحه مع مصر»، مضيفا : «كيروش مدرب متميز وأتوقع منه الكثير لأنه من القلائل أصحاب البصمة مع كل منتخب يتولى تدريب فقد تأهل مع البرتغال وايران وجنوب أفريقيا لكأس العالم»

وأشار: «تقدمنا بفعل بطلب لاستضافة للأندية بعد اعتذار اليابان».

وعن حقيقة طلب التعاقد مع بيتسو موسمياني المدير الفني للاهلي قال: «لا توجد أي مفاوضات مع موسيماني، لكي يتولى تدريب منتخب افريقيا»، مضيفًا: «موسيماني مكسب لأي مكان لكن ليس من المناسب التواصل معه في الوقت الحالي لتدريب وهو لديه تعاقد مع أفضل ناد في أفريقيا وأحد أفضل أندية افريقيا»

وعن موقفهم من استدعاء من بيرسي تاو، لاعب الاهلي، في مباراة اثيوبيا قال «ننتظر خلال شهر سبتمبر لنرى ماذا سيحدث للاعب ونحدد موقفنا بناء على حالته الطبية».

المصرى اليوم

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