ضياء السيد: حاولت التواصل مع شيكابالا .. والجميع يعرف علاقتي باللاعب

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد ضياء السيد المدرب العام للمنتخب الوطني الأول، أنه يرتبط بعلاقة قوية مع محمود عبدالرازق «شيكابالا»، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مؤكدًا أنه لم يقصد توجيه أي إساءة للاعب ولنادي الزمالك، خلال الفيديو المُسرب له.

وقال ضياء السيد في تصريحات تلفزيونية :«لم اقصد توجيه أي إساءة إلى شيكابالا أو نادي الزمالك، والفيديو، كان على سبيل الدعابة»، مضيفًا: «حزين من القناة، وأعلم أن الأمر من الصغار وليس من الكبار فهو تصرف غير أخلاقي من الصغار».

وأضاف : «الكل يعرف علاقتي الجيدة بشيكابالا وكل لاعبي مصر، بشكر كل الناس اللي تفهمت الأمر الزملكاوية قبل الأهلاوية».

وتابع : «حاولت التواصل مع شيكابالا، ولكن تليفونه كان مغلق، وتواصل معي بعد ذلك الدكتور مدحت العدل، وأكد لي أنه يعلم جيدًا أن الفيديو كان على سبيل الدعابة وأن شيكابالا متفهم الأمر».