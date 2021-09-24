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ضياء السيد: حاولت التواصل مع شيكابالا .. والجميع يعرف علاقتي باللاعب

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ضياء السيد: حاولت التواصل مع شيكابالا .. والجميع يعرف علاقتي باللاعب ضياء السيد: حاولت التواصل مع شيكابالا .. والجميع يعرف علاقتي باللاعب

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أكد ضياء السيد المدرب العام للمنتخب الوطني الأول، أنه يرتبط بعلاقة قوية مع محمود عبدالرازق «شيكابالا»، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، مؤكدًا أنه لم يقصد توجيه أي إساءة للاعب ولنادي الزمالك، خلال الفيديو المُسرب له.

وقال ضياء السيد في تصريحات تلفزيونية :«لم اقصد توجيه أي إساءة إلى شيكابالا أو نادي الزمالك، والفيديو، كان على سبيل الدعابة»، مضيفًا: «حزين من القناة، وأعلم أن الأمر من الصغار وليس من الكبار فهو تصرف غير أخلاقي من الصغار».

وأضاف : «الكل يعرف علاقتي الجيدة بشيكابالا وكل لاعبي ، بشكر كل الناس اللي تفهمت الأمر الزملكاوية قبل الأهلاوية».

وتابع : «حاولت التواصل مع شيكابالا، ولكن تليفونه كان مغلق، وتواصل معي بعد ذلك الدكتور مدحت العدل، وأكد لي أنه يعلم جيدًا أن الفيديو كان على سبيل الدعابة وأن شيكابالا متفهم الأمر».

المصرى اليوم

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