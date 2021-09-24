«زى النهارده» وفاة المفكر ابن الخطيب ٢٤ سبتمبر ١٩٨١

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استطاع الكاتب الإسلامي محمد محمد عبداللطيف، والذي نعرفه باسم «ابن الخطيب» وهو في الثلاثينيات من عمره أن يخرج التفسير الذي سماه «أوضح التفاسير» والذي أعيد طبعه منقحًا لأكثر من عشر مرات، وقد قوبل هذا التفسير بترحيب واحتفاء من رئيس مجمع اللغة العربية وصفوة المشايخ والعلماء والمفكرين ويظل ابن الخطيب واحدا من أبرز المفكرين والمفسرين الإسلاميين، ولاتزال هناك العديد من المؤلفات التى تشهد على سيرته ومسيرته الفكرية وعطائه فى مجال الإسلاميات، وكنا قد وقفنا على الكثير من تفاصيل هذه السيرة من ولده إسماعيل محمد عبداللطيف، المحامى بالنقض، حيث قال إن ابن الخطيب من مواليد التاسع من فبراير عام ١٩٠٠وإنه أخرج أيضًا فى ١٩٤٨ كتاب «الفرقان» الذى تناول فيه الرسم العثمانى والقراءات ونادى فيه بوجوب ترجمة القرآن، وهى الدعوة التى لقيت استجابة بعد نصف قرن، كما عنى ابن الخطيب بتصحيف أمهات كتب الحديث، وطبع كتاب «صحيح مسلم» و«زاد المعاد»، وعكف على تحقيق عدد من المصنفات والتعليق عليها وقام بضبطها، ومن هذه المصنفات «إيمان فرعون»، وفى عام ١٩٧٠ أخرج تفسيرًا مبسطًا لمفردات القرآن سماه «غريب القرآن»، كما نهض بعدد من الأبحاث والدراسات منها كتابه «هذا هو الحق» فى ١٩٦٦ و«حقائق ثابتة فى الإسلام» فى ١٩٧٤و«الحب» فى ١٩٧٥، و«يوسف الصديق»فى ١٩٧٧فضلاًعن أشعاره التى نجدها فى «أبى عبداللّه الحسين»،ومنظومة «أسماء اللّه الحسنى» فى ١٩٨٠لقد استطاع الكاتب الإسلامى محمد محمد عبداللطيف، والذى نعرفه باسم «ابن الخطيب»، وهو فى الثلاثينيات من عمره أن يخرج التفسير الذى سماه «أوضح التفاسير» والذى أعيد طبعه منقحًا لأكثر من عشر مرات، وقد قوبل هذا التفسير بترحيب واحتفاء من رئيس مجمع اللغة العربية وصفوة المشايخ والعلماء والمفكرين، إلى أن توفى «زى النهارده» فى ٢٤سبتمبر١٩٨١.