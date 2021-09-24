«زي النهارده» مجاعة البطاطس في أيرلندا 24 سبتمبر 1845

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من الطبيعى حين يواجه شعب ما نقصاً حاداً في محصول غذائى أن يستعيض عنه بنوع آخر من المحاصيل الغذائية،لكن هذا لم يكن متاحاً في أيرلندا في 1845حيث حدثت مجاعة في محصول البطاطس انتهت بهلاك مليون شخص ففى بداية صيف 1845 كان الطقس في أيرلندا مشمساً وكان محصول البطاطس ينمو بصورة جيدة ثم سرعان ما تغير الحال فجأة حين صار الجو غائماً وبارداً ورطباً وقد حملت هذه الموجة معها الدمار لمحصول البطاطس كما حملت معها الموت والبؤس لشعب أيرلندا فقد كانت تلك الموجة الباردة ملائمة لحدوث إصابة وبائية تعرف باسم مرض لفحة البطاطس حدث هذا في أيرلندا «زي النهارده»فى 24 سبتمبر 1845 وانتهى بدمار المحصول الذي كان يعتمد عليه زراع الأراضى وفقراءأيرلندا كغذاء رئيسى دون بدائل فحلت الإصابة الوبائية بمحصول البطاطس وقرر «روبرت بيل» رئيس وزراء بريطانيا، استيراد الذرة إنقاذاً للموقف، فكانت هذه المجاعة هي الحدث الأسوأفى تاريخ أيرلندا وكان الفلاحون يحفرون الأرض بحثاً عن حبة بطاطس، وقد يجدونها متعفنة فيقطعون الجزء المتعفن ويأكلون السليم وسرعان ما انتشرت الأمراض وظهرت الأوبئة، ومات نحو مليون مواطن جراء هذه الكارثة، وهاجر الكثير هرباً من المجاعة فهاجر نحو مليون ونصف المليون إلى أمريكا وكندا وبريطانيا، وكان تعداد أيرلندا ثمانية ملايين نسمة وكانت السفن تزدحم بالركاب بصورة غير عادية.