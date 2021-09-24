«زى النهارده» وفاة الفنان محمد سلمان 24 نوفمبر 1997

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محمد سلمان مخرج وممثل ومطرب لبنانى، مولود في 16 نوفمبر 1922 في بلدة كفر دونين، إحدى قرى الجنوب اللبنانى، في قضاء بنت جبيل، واسمه الحقيقى سليمان محمد سعد، وحصل على البكالوريا في 1943 ثم البكالوريوس وكان في 1949م قد تزوج من الفنانة نورهان، لعام واحد، وكان قد بدأ حياته مربياً في إحدى مدارس الجنوب اللبنانى ثم هبط إلى القاهرة التي مثلت محطة مهمة في مسيرته الفنية وغنى من ألحان رياض السنباطى ومحمد القصبجى وإبراهيم حسن، وقد أسس مع زوجته الثانية نجاح سلام، في مصر، شركة إنتاج سمر فيلم- على اسم ابنته- واشتهر بأنه أول من وضع وأنشد نشيد علم العروبة «لبيك يا علم العروبة» أثناء حرب السويس في 1956 والذى استخدم الإسلاميون لحنه مع كلمات ذات طابع جهادى تقول: «لبيك إسلام البطولة كلنا نفدى الحمى» وتغنى بها الإخوان في حفل «نصرة سوريا» في الصالة المغطاة بعد وصول مرسى للحكم قبيل الإطاحة بالإخوان في 30 يونيو، واشتهر سلمان أيضا بغناء الهوارة الجنوبية وقد أخرج أربعة وثلاثين فيلماً منها «مغامرات شوشو، وعروس من دمشق، ومرحباً أيها الحب، والدلوعة، وبدوية في باريس». وكان الرئيس اللبنانى إلياس الهراوى في 1996م قلده وساماً تقديرياً وهو طريح الفراش في مستشفى الجامعة الأمريكيّة في بيروت وقد توفى «زى النهارده» في 24 نوفمبر 1997.